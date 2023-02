Legende 'oprale redse': Ovo je kraj jedne ere; Benz i Modrić su digli Courtoisa: Znaju to cijeniti

Krenulo je s golovima Darwina Nuneza i Mohameda Salaha te je izgledalo kao da bi Real Madrid mogao imati tešku noć na Anfieldu, a onda se dogodio veliki preokret. Do poluvremena su 'kraljevi' izjednačili, a za to se pobrinuo Alisson koji je napucao Viniciusa Juniora od kojeg se lopta odbila u mrežu za 2-2.

- Alisson je napravio grešku i iz Liverpoola mu nisu pomogli, dok je u Realu svako pomogao Courtoisu - prokomentirao je situaciju legendarni Thierry Henry te se osvrnuo na različitu razinu zajedništva u klubovima.

Podsjetimo, imao je za 2-0 veliku grešku i golman Reala, ali belgijskom su reprezentativcu u pomoć uskočili suigrači i utješili ga, a on im je to vratio sigurnošću do kraja utakmice. Među njima su bili i 'senatori' Luka Modrić (37) te Karim Benzema (34) koji su kasnije pokazali dašak magije i maknuli fokus s Courtoisa.

- Činjenica da su navijači Liverpoola pljeskali Luki i Karimu samo dokazuje da ljudi ovdje znaju cijeniti dečke koji sjajno igraju - rekao je belgijski golman.

Foto: PHIL NOBLE

Prošle su godine 'redsi' izgubili finale Lige prvaka od Reala, a ove bi godine mogli ispasti u osmini finala. Da je u igri pravilo gola u gostima gotovo da i ne bi bilo nade za njih, a ovako im treba pobjeda od tri razlike na Bernabeuu.

- Ovo je kraj jedne ere u Liverpoolu - rekao je Henry, a njegov televizijski kolega i nekadašnji branič 'redsa' Jamie Carragher bio je oštar prema nizozemskom stoperu Virgilu van Dijku.

- Prije četiri mjeseca je govorio da se još ne može vratiti u formu. Ponavljam, prije četiri mjeseca. Opet je igrao, odigrao je tako kako je odigrao. Mislim da bih u ovom trenutku i ja mogao igrati umjesto njega.

