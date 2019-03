Legendo, hvala ti za sve: Počeo u šupi, pola života bio u ringu! Mirko Filipović je prvi put u ring ušao prije čak 23 godine kada je imao 21. Godinama je uveseljavao sve navijače, a moždani udar i zdravstveno stanje su ga natjerali da ode u prijevremenu i zasluženu mirovinu...

Mirko Filipović objavio je kraj karijere! Najbolji hrvatski borac u povijesti imao je moždani udar prije tjedan dana, a prvo što su mu doktori rekli je to da se ne smije više boriti. Tako je Cro Cop prekinuo borilačku karijeru u 44. godini života, a kao posljednji meč ostat će upisan onaj protiv Roya Nelsona 17. veljače koji je pobijedio. To mu je bila deseta pobjeda zaredom, a neporažen je čak pet godina.

Cro Cop je planirao odraditi još barem dvije borbe jer bez ringa i borbe jednostavno nije mogao, no zdravlje mu nije dopustilo da se nastavi baviti s onime što najviše voli. Čak 23 godine nas je uveseljavao i privlačio pred male ekrane za Staru godinu, dok se on borio u legendarnoj Saitama areni. Pobjeđivao je razne legende borilačkih sportova, no došlo je vrijeme za kraj, za odmor koji je itekako zaslužio. Mirko, legendo, hvala ti za sve.

Trenirao u šupi koja je bila napola svinjac

Mirko je u ringu proveo čak 21 godinu, a sve je počelo u maloj šupi u rodnoj Privlaci desetak kilometara od Vinkovaca gdje je desetogodišnji dječak Mirko tražio tatu Žarka da mu napravi utege.

Tata mu napravio prve utege

- Bio sam živahan dječak. Prve utege tata mi je napravio od pružnih šina, s 12 godina već sam radio zgibove i druge vježbe s vlastitom težinom. Sve to u garaži koja je bila napola svinjac jer je u sredini bio zid koji odvaja svinje od mjesta gdje je bila garaža. Znalo je biti i nanosa snijega jer je dio gdje sam trenirao bio otvoren.

1993 i šupa u Privlaci gdje je sve počelo.Na slici samnom je moj školski Hrvoje Sukić koji me 'udara' koljenom u... Objavljuje Mirko CroCop Filipovic u Ponedjeljak, 14. kolovoza 2017.

- Tata bi me znao u 11 navečer doći upozoriti da je bilo dosta udaranja po vreći i radu s utezima. Nije tada bilo pravih vreća pa mi ju je tata napravio od šatorskog krila. Toliko sam udarao po njoj da smo je morali stalno nositi čovjeku u Vinkovce da je popravi - ispričao je Mirko za Večernji list.

Van Damme ga zaludio

Stavio je kasetu, odgledao borbu Franka Duxa i Chong Lija, vjerojatno nekoliko puta i odlučio:

'To je to, idem se baviti borilačkim sportom'.

Krvavi sport ime je filma koji je bio hit krajem 80-ih i u kojem Jean Claude Van Damme osvaja turnir protiv dosad neporaženog šampiona Chong Lija kojeg je glumio Bolo Yeung.

Cro Cop kad je imao 14 godina :) Objavljuje OFC agency u Ponedjeljak, 15. kolovoza 2016.

- Kad sam prvi put pogledao film, dobio sam snažnu volju da odem trenirati neki borilački sport. Imao sam 16 godina kad sam otišao u tae-kwon-do klub u Vinkovce.

Uh, kako su me ispeglali

Odradio sam tek nekoliko treninga jer je počinjao rat. No dobro su me ispeglali, bila je to starija ekipa, a u klubu se radio i kikboks pa sam toliko dobio po nogama da se toga i danas sjećam - dodao je Mirko, koji se i sam ozljeđivao kako bi reprizirao kultnu scenu iz omiljenog filma u kojoj Van Damme radi špagu.

Teroristi, čuvajte se

- Radio sam je na silu pa sam ozlijedio prepone. Morao sam mirovati pola godine. No sad je mogu napraviti kad hoću - kaže Mirko.

Osnovnu školu završio je 1989. u Privlaci, upisao je gimnaziju u Vinkovcima. Za vrijeme Domovinskog rata završio je treći razred u Varaždinu, a četvrti u Vinkovcima gdje je 1993. godine maturirao s vrlo dobrim.

Nakon završene gimnazije odlazi u Zagreb gdje upisuje policijsku akademiju. U to je vrijeme trenirao razne borilačke vještine, boks, karate... Nakon završene policijske akademije postao je član antiterorističke jedinice Lučko.

No sport i ljubav prema borilačkim vještinama su prevladali pa 2000. godine sporazumnim ugovorom odlazi iz MUP-a i prelazi u profesionalne borilačke vode.

Sve je počelo još 1996., kad je ukrstio rukavice s legendarnim Jeromeom Le Bannerom. I najavio svijetu da dolazi jedan veliki borac. Čovjek kojem je puno, puno lakše bilo doći u ovaj svijet nego iz njega otići.

Iz garaže do vrha svijeta! Mirko zaljubio se u borilačke vještine krajem 80-ih, nakon što je pogledao film 'Krvavi sport' i vidio kako to radi Jean-Claude Van Damme. S treninzima je počeo u garaži u Privlaci, a otišao je sve do vrha.

Počeo s boksom

Bio je prvak države u teškoj kategoriji u amaterskom boksu i to znanje u boksu kasnije će se ispostaviti kao jedan od ključnih faktora uspjeha. Naravno, uz patentirani udarac lijevom nogom u glavu koji je toliko izvježbao da ga može izvoditi žmirećki. I poput Robbena koji uvijek ide lijevo, Cro Copovi protivnici znali su da će potegnuti taj lijevi high kick, ali nije im to pomoglo.

Zvijezda je postao u K-1. Imao je 21 godinu kad je šokirao borilački svijet pobijedivši Jeromea Le Bannera, koji je nekoliko mjeseci prije toga bio u finalu K-1 Grand Prixa.

- Uoči te borbe imao sam dva meča, jedan u savate boksu i jedan sparing u boksu protiv dečka od dva metra, državnog prvaka. I danas mi je teško povjerovati da sam se usudio u ring protiv Le Bannera i to pred 20.000 ljudi u Yokohama Areni. Kad sam ušao u dvoranu, izgubio sam se - ispričao je Mirko za Večernji.

Samo dva mjeseca kasnije bio je u četvrtfinalu K-1 Grand Prixa.

Nasuprot njemu bio je Ernesto Hoost, jedan od najvećih K-1 boraca svih vremena. Hoost je uvjerljivo slavio izudaravši Mirka po nogama. Malo je koji borac tada mogao braniti te strašne Hoostove low kickove. Tada je uslijedila mala pauza.

Mirko je tražio nove izazove, a najveći je bio - slobodna borba. Kako će se kickboksač snaći u ringu po pravilima slobodne borbe? Recimo samo da izgledi nisu baš bili na strani Mirka kad je ušao u ring protiv Kazuyukija Fujite u premijernom nastupu u MMA-u. Bilo je to 2001. godine.

Borba je počela pa završila nakon 39 sekundi. Fujita je nasrnuo na Mirka, ali dočekalo ga je njegovo koljeno i sudac je morao prekinuti borbu. Velika pobjeda, senzacionalna.

I tu je počela njegova MMA karijera.

Nanizao je sedam pobjeda, potom je imao najveći ispit karijere, borba s Minotaurom.

Mirko i Brazilac tada su, uz Fjodora, smatrani najboljim borcima na svijetu. Filipović je demolirao Minotaura u 1. rundi, ali trenutak nepažnje i jiu-jitsu neiskustva, bili su dovoljni za prvi poraz u slobodnoj borbi.

Samo par mjeseci kasnije doživio je težak, iznenađujući nokaut od Kevina Randlemana. Amerikancu je vratio dvije i pol godine kasnije gušenjem, a prije njega je svladao i Josha Barnetta.

Foto: Dario Šimović/Facebook

Tata, ovo je za tebe

Slijedio je epski dvoboj s Fjodorom Jemjeljanenkom za Prideov pojas.

Fjodor je slavio, ali je nakon borbe rekao da mu je to bio najteži meč u karijeri.

U rujnu 2006. godine, na svoj rođendan, osvojio je Pride Grand Prix.

Minowa i Yoshida padali su u uvodnoj rundi, a toliko je izdržao i 'poznanik' Silva. Lijevi high-kick poslao ga je na spavanje! U finalu ga je čekao još jedan stari prijatelj, Barnett, ali ni on nije imao baš nikakve šanse.

Dok su mu stavljali pojas oko struka, zaplakao je.

- Jako mi je žao što otac nije doživio moj najveći uspjeh. Ovo je za njega - rekao je tada Mirko.

U Zagrebu je osvojio K-1 Grand Prix 2013. godine, a tri godine kasnije ponovno je podigao ruke u Saitama Areni osvojivši Rizin Grand Prix.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

UFC i doping skandal

Mirko ni izbliza nije ostavio trag u UFC-u kao što je to slučaj s K-1 i Japanom.

Jednostavno, kao da u oktogonu nije bio pravi. Gubio je od Dos Santosa, Franka Mira, Brendana Schauba, Roya Nelsona, Gabriela Gonzage... Baš je taj nokaut od Gonzage bio jedan od najtežih u njegovoj karijeri.

Nije Gonzaga bio bolji borac, a to je Mirko pokazao i kad se vratio u UFC 2015. godine na revanš protiv Gonzage kojeg je prvo pustio da se ispuše, a onda demolirao laktovima za veliku pobjedu.

Prošle godine trebao se vratiti u UFC i treći put, borba protiv Anthonyja Hamiltona bila je dogovorena, a onda - šok. Dugo je Mirko vukao ozljedu ramena i nije se mogao oporaviti na vrijeme pa je uzeo hormon rasta. Da je pitao za dopuštenje, vjerojatno bi mu odobrili terapiju, kao što je to bio slučaj s nekim drugim borcima. Kad je vidio da ni to ne pomaže, objavio je kraj karijere.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ispao sam magarac

Ali u trenucima dok se pripremao za Hamiltona morao je na doping test. Priznao je da je uzeo hormon rasta, a Američka antidopinška agencija suspendirala ga je na dvije godine, iako se već umirovio. Kasnije je stigao nalaz da je Mirko čist, odnosno da mu nisu u krvi pronašli tragove nedozvoljene supstance pa ispada da je kažnjen na osnovu priznanja.

- Kakva se halabuka oko ničeg digla, sad kad sam izlazio iz dvorišta samo sam čekao Andriju Jarka da me zaskoči. Ovo je katastrofa. Baš katastrofa. Da sam otkazao borbu, morao bih čekati pet, šest mjeseci. To nisam mogao napraviti jer bih se opet ozlijedio. Ne mogu više, nemam snage. Ušao sam u 42. godinu. Dobijem smrzotine od leda. Nakon svakog treninga stavljam led. Ovo je ispala baš prava svinjarija. Ovo sam uzeo terapiju 15 dana, jako malu količinu da bih se zaliječio da spasim borbu.

- Ja sam ispao magarac. Nemam što skrivati i nazvao sam šefa u UFC i rekao mu da su me došli testirati. Rekao sam mu i da sam uzimao šest dana hormon rasta jer mi je rame u katastrofalnom stanju te da imam sve nalaze - rekao je tada Mirko, ali nije pomoglo, suspenzija je ostala.

Kad čujem Wild Boyse mijenjam stanicu

Na Staru godinu 2016. godine Duran Duranov hit Wild Boys slušali smo triput. U dva dana tri nokauta u Saitama Areni, King Mo, Baruto pa Aliakbari za slavlje na Rizin Grand Prixu i novi pojas u Mirkovoj kolekciji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kad smo kod Wild Boysa...

- Orsat Zovko mi je bio menadžer, jako mi je puno pomogao. Sjećam da se smo morali birati neku pjesmu za ulazak u ring, svidjela mi se ta Wild Boys. Ali nemam je uopće snimljenu, kad je čujem na radiju, mijenjam stanicu. No kad ulazim u ring, a ona svira u pozadini, naježim se - ispričao je Mirko.

Uz tu je pjesmu gubio i pobjeđivao, ali nije kraj, slušat ćemo je još barem jedanput.

Halo, žapci, tata vam je šampion

Mirko je na Staru godinu 2016. dokazao sebi i drugima da je pravi šampion. I ono što je možda najljepše od svega, došao je kući svojoj obitelji, svojoj ženi i djeci - žapcima, kako od milja naziva svoja dva sina - kao pobjednik.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tada je izgledao kao čovjek koji više nema motiva, kao da mu je borilački plamen došao do vrhunca i počinje se gasiti. Koljeno je bilo u katastrofalnom stanju, najavio je da je to kraj. Ali nova terapija dala mu je nadu i vratio se.

Pobijedio je Roya Nelsona 17. veljače i osvetio mu se za poraz u UFC-u 2011. godine. Planirao je Mirko odraditi još par borbi, a dolazila je i obzir protiv Fjodora. No, zdravstveni problemi i moždani udar su napravili svoje i Cro Cop je morao reći zbogom ringu, rukavicama i borbi nakon 21 godine. Došao je kao anonimac, a odlazi u povijest kao apsolutna legenda, ne samo hrvatske borilačke scene, već i svjetske. Prolio je toliko krvi i znoja, oporavljao se od ozljeda za kratko vrijeme, i opet se vratio u ring. Toliko nam je radosti pružio, ali vrijeme je za odmor. Mirko, dragi, uživaj u zasluženoj mirovini!

