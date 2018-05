Leicesterov heroj Ranieri odlazi s klupe Nantesa i seli na Otok?

Claudio Ranieri (66), koji je na klupu Nantesa došao u srpnju 2017. godine, nakon samo jedne sezone napušta francuskog prvoligaša. Iako mu ugovor traje do 30. lipnja 2019., Ranieri će zbog nesuglasica s čelnicima kluba otići ranije.

Claudio Ranieri is set to leave Nantes after just one season in charge 👉 https://t.co/5cB56pdOHj pic.twitter.com/heX0WPuBf3