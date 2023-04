Leko: Dinamo? Iskukali smo se u ova tri mjeseca. Sopić: Možda da treniram Manchester United

Gorica je osvojila bod protiv Hajduka (0-0), koji njoj daleko više znači nego Splićanima. Nekoliko izglednih šansi imali su i jedni i drugi, ali golova nije bilo. Hajduk zaostaje 12 bodova za Dinamom koji dolazi na Poljud u nedjelju, a Gorica je izjednačena sa Šibenikom na začelju.

- Bila je ravnopravna utakmica, šanse na obje strane. Hajduk je imao dominaciju u posjedu, neupitnu kvalietu Livaje u svakom potezu. Ja igračima skidam kapu do poda, nismo primili gol četiri utakmice jer je Banić i danas fenomenalno reagirao. Izjednačeni smo sa Šibenikom, ovo je utrka na 10.000 metara i vidjet ćemo tko će prvi izaći iz tunela. Svaki dan treniramo samo zbog toga - rekao je Željko Sopić

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Naravno da nisam rekao igračima da ćemo igrati na bod. Moramo respektirati protivnika kakav je Hajduk. Ne mogu reći da nisam nezadovoljan, i Hajduk je htio pobijediti. Mi smo igrali nakon tri dana i bili prazni, ali netko je gore rekao da moramo igrati nakon dva i pol dana. Kao i protiv Varaždina, pa smo odmah morali na Maksimir. Ne znam tko to određuje, ali treba malo više sluha. Lokomotiva je imala šest dana između utakmica, Rijeka ima pet. Možda da treniram Manchester United i da imam 47 igrača pa da imam svaki dan.

Fućak je mogao riješiti utakmicu?

- Rekao je da nije vidio Mitrovića na drugoj strani, ali možemo se sjetiti i kako je protiv Lokomotive pretrčao 60 metara i zabio gol. Imali smo tu šansu, pa stativu, ali bolje smo odigrali na Poljudu kada smo izgubili, a promašili šanse koje ne bi ni djeca od četiri godine.

Ivan Leko smatra da je njegova momčad zaslužila malo više od boda.

- To smo i očekivali. Protivnik pun samopouzdanja. Igrali su blok, zonu, čekali našu grešku. Mi smo htjeli biti mirni, igrati na posjed i čekati naše trenutke, da nađemo prostore koje smo htjeli. Pokušali smo stvoriti šanse, ali nije to lako protiv ovako dobro organiziranog protivnika. Šteta rezultata, imali smo dobrih šansi, zaslužili smo možda i malo više. Čestitam protivniku na bodu. Na temelju borbenosti i htijenja došli su do toga. Došli smo po tri boda, nismo uspjeli. Pokušat ćemo se rekuperirati što prije. Ovo su za nas bili emotivni dani.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koliko Hajduk može bolje?

- Nije samo pitanje golova. Goricu nitko nije razbio. Nedostajalo nam je riskantnijih dodavanja prema naprijed. Stvorili smo pet-šest prilika, trebali smo zabiti barem dva-tri gola. Htio bih vidjeti Hajduk u dvije brzine više. Još više nereda da unosimo, organiziranog kaosa... Trenutačno igramo organizirano, sa strpljenjem, kako bismo uzeli što više bodova.

Slijedi Dinamo... Što će biti najveći izazov?

- Iskukali smo u ova tri mjeseca. Muče nas ozljede i kartoni. Bit će nas dovoljno. Pokušat ćemo odigrati što bolje, na rezultat. Poznavajući moje momke i svijest njihovu, ljubav prema dresu..., dat ćemo sve od sebe. Što će nam to donijeti, vidjet ćemo - završio je Leko.

