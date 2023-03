Leko: Igrači se nakon teška dva mjeseca napokon smiju i grle

Hajduk je na Poljudu pred 14 tisuća gledatelja pobijedio Slaven Belupo. Jedini gol zabio je Dino Mikanović u 72. minuti.

Unatoč pobjedi, trener Ivan Leko tvrdi da ni 20 uzastopnih pobjeda ne mogu popraviti 'loše proljeće' Hajduka.

- Nama je loše proljeće, ne može 20 pobjeda za redom to ispraviti. Ali u sportu je tako, ti izgubiš kad se predaš. Treba dignuti glavu, istrpjeti kritiku, raditi kao pas, biti ponizan i biti bolji. Nismo mi ništa posebno nakon dvije pobjede, kao što nismo bili takva drama ranije. Jednostavno splet okolnosti. Gledamo utakmice i doma i vani, kad nekome fali jedna – dva igrača svi kukaju i plaču. A nama fali sedam. Da se ja vadim ja bih bio smiješan, ali to je puno. Izbacite Realu toliko igrača pa ćemo vidjeti hoće li dobiti u Osasuni ili Getafeu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Prisutni novinari pitali su Leku da li je Mikanović vježbao udarac kojim je zabio fantastičan gol na treningu.

- Nije, ja bih volio da mi možemo ovo istrenirati, ali ovo je gol momenta i sreće, zaslužiš ga, inače ode u Kineski zid. Benrahou je dobar doveli smo ga da igra između linija, desetku, četvrtog veznoga... Nije spletom okolnosti dobio priliku na toj poziciji, ali nije dobio priliku. On igra nogomet, on je džoker igrač, kad lopta dođe kod njega on nešto napravi.

Približili ste se Dinamu na šest bodova, kako će biti gledati utakmicu sutra?

- Lijepo je izaći iz bunkera nakon dva mjeseca, vidjeti prijatelje i obitelj ne sakrivati se od srama. Dinamo je drugi svijet u ovom treningu, mi smo koncentrirani na nas, rješavamo milijun problema, zahvalan sam što smo dobili ove dvije, ali daleko je ovo u tim kalkulacijama o kojima vi pitate.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Imali ste preko sedamdeset dugih lopti i tridesetak centaršuteva. Jeste li zadovoljni time?

- Nikad nisam volio duge balune i nabijanje, ali to je tako, imaš suparnika, imaš to što imaš i igraš. Mi smo učili na svojim greškama, kad ne ide drugačije nabij ga i sve i dobij utakmicu, ali daleko je ovo da mi to želimo...

Mlakar je standardan, je li on u prvih 11 jer nema Sahitija ili...?

- Imao je težak prijelazni rok, dobio je dijete, to su sve bitni faktori koji su utjecali na psihofizičko stanje. Nije bio pravi, ali on je bio starter, par utakmica je bio na klupi, on je timski igrač. Kad je u glavi čist, on ima svoje mjesto. Često mi pričamo, ja volim imati 15 – 16 startera, ali imamo njih osam – devet. Nadam se da ćemo uspjeti doći do toga.

Kako iskoristiti pauzu?

Mi ćemo imati par treninga ovdje, petak i subotu moramo vani. Imat će momci i odmor, da budu s prijateljima i obitelji, da odu doma sljedećeg vikenda ako nisu iz Splita, i onda krećemo idući tjedan pripremati nastavak sezone. Prvi tjedan je rekuperacije i pokušaj da popravimo neke detalje u igri.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Zekić: Mi smo se u korizmi odrekli golova!

A trener gostiju Zoran Zekić nema previše razloga za zadovoljstvo.

Slaven je bio bez udarca u okvir gola protiv Hajduka i teško su dolazili do prilika za postići gol. Bilo je očito da nemaju preveliku želju napustiti Split s tri boda.

- Ne znam što bih mogao reći osim da je Hajduk dobio utakmicu. Mi smo prepustili posjed, imali smo namjeru nešto napraviti, ali na koncu je bila jako teška utakmica za gledanje. Da je bilo manje gledatelja, bila bi još negledljivija. Vidim da se i Hajduk mučio, da im jako puno znači ova pobjeda, a ja nemam što prigovoriti svojim igralima, bili su kompaktni ali bilo je to dosta slabo prema naprijed.

Priznao je Zekić da ga je zamjena koštala kod primljenog gola.

- Lani sam pogađao sa zamjenama, pa sam kao bio jako pametan, a sad nisam. Zamijenio sam igrača i okrenuo na 3-5-2, i baš na toj strani odakle je Mikanović potegao mi je falio krilni igrač. Kad te hoće, hoće, a kad neće, neće. Mi smo se u korizmi odrekli golova i bodova, na sreću brzo će proći korizma...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Možete li se u Kupu dovući barem do penala s Hajdukom?

- Ima dosta do toga, igra se u Koprivnici, doduše pred puno Hajdukovih navijača, ali i mi se imamo čemu nadati. Kroz karijeru nisam igrao na ovaj način, volio bih igrati ovo što Leko igra, a on bi vjerojatno više volio igrati po dubini. Obojica igramo onako kako odgovara našim klubovima, moramo biti kompaktni, ali moramo i nešto više pokazati prema naprijed da bi dobili. Mikanović je opalio momački i zabio. Ja sad moram pronaći malo energije, brzine, kuraža, malo kombinatorike. I bez obzira što će biti više navijača Hajduka, pokazali smo da možemo i mi biti opasni.

Ponekad se činilo da vam momčad stoji u formaciji 5-5?

- Nisam baš vidio tako, ali ako pogledam utakmicu i vi budete u pravu, mogu se odmah objesiti.

