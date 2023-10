Leko: Najlakše se predati i reći 'Ajde, vozi!'. Sam sebi bih bio smiješan. Livaja nije smio igrati

U derbi utakmici, ujedno i posljednjoj 12. kola HNL-a, nogometaši Osijeka osvojili su sva tri boda na Poljudu gdje su pobijedili Hajduk 2-0 (0-0).

Statistika Hajduk - Osijek

Hajduk je nakon remija Istre 1961 i Rijeke imao priliku preuzeti vrh HNL-a. Zbog toga je vidno razočaran bio trener Ivan Leko nakon utakmice...

- Svaki poraz boli, pogotovo doma. Imali smo teška dva tjedna. Treninzi su bili stvarno dobro, imali smo samo jedan cilj, a to je pobijediti ovu utakmicu. Rezultat je loš, izgubili smo 0-2 kod kuće, imali smo priliku vratiti se na prvo mjesto... Sličan osjećaj kao kada smo izgubili od Istre. Utakmicu gledam u dva dijela. Bili smo puno bolji protivnik u prvom poluvremenu, promašili smo dvije ili tri šanse, pa smo onda primili gol nakon 20 sekundi. Bio je to veliki mentalni udarac za ekipu. Čestitam Osijeku, iskoristili su par kontri i zasluženo pobijedili. Nama je teško, jako teško. Teško je i puno pričati jer su velike emocije. Na kraju smo imali i dvije-tri ozljede, to je još jedan razlog za brigu. Zadnjih 20 minuta završili smo s obranom koja nije nikad niti trenirala zajedno. Nije to opravdanje, ali puno je stvari krenulo naopako u drugom poluvremenu. U nogometu je želja i borba preduvjet za rezultat. Imali smo lijepi niz, puno pobjeda zaredom. Sad imamo očajan niz, puno poraza zaredom. U sportu svaki poraz pomaže vam da postanete bolji. Treba ovo prihvatiti i prespavati poraz, makar neću spavati noćas nakon ovakve situacije - rekao je Leko za Maxsport.

Navijači su nakon utakmice skandirali 'Leko, odlazi!

- Normalno je da su ljudi nezadovoljni. Nitko nije razočaraniji od mene. Situacija je bolna, imali smo mi 9 pobjeda za redom, sad milijun poraza, srama... U sportu je tako, najviše učiš iz problema. Progutaj gorku pilulu, prihvati kritiku i napravi sve da se digneš, i osobno i kao trener da digneš momčad.

Hajduk nije imao udarac u okvir gola...

- Ako ćemo baš gledati statistiku, bili smo bolji. Po brojevima smo bili bolji protivnik, ali nismo bili dobri u 16 metara. Prije smo barem bili dobri u obrani, ali već odavno nismo dobri u napadu. Ne zabijamo, nemamo golova iz druge linije, nema udaraca s 20 metara... Jednostavno nam je to problem.

Čeka li ga razgovor s čelnicima Hajduka?

- Znam kako se osjećam, po mojem iskustvu kao bivšem igraču i treneru je da se najlakše predati i reći "aj, vozi". Pa sam bih sebi bio smišan! Da sam se predavao, ne bih bio ovdje!. Ja sam došao ovdje iz jedne ogromne emocije. Situacija se može promijeniti, možemo pobijediti idućih deset utakmica. Ali ja sam samo trener, tko zna što se može dogoditi..

Postoji li mentalna blokada u sastavu Hajduku?

- Svi znamo kako je ovdje. Ljudi odavde, koji osjećaju i žive klub, znaju to najbolje. Međutim, ako ne možete igrati pod pritiskom - niste za ovo! Trudim se pripremiti igrače da igramo s velikom emocijom, ali i pameti. Danas smo bili bolji na terenu, ali izgubili smo 0-2, pa što nam to onda znači?

Je li Livaja trebao igrati? Ušao je u igru u 57. minuti umjesto Zvonimira Šarlije.

- Zvone je imao žuti karton. Htjeli smo zabiti gol, a svaka kontra je rizik kada protivnik ima Miereza. Realno, Marko nije za igru. Ima dvije ozljede, ali želio je igrati. Doktori su rekli da može igrati maksimalno pola sata. Da je sve bilo u redu, on ne bi igrao. Ima problem sa zglobom i problem s mišićem. Jako malo trenira, plan je da ga trošimo što manje... Na kraju je ušao u igru, znamo da je rizik bio puno manji na 30 ili 45 minuta. Nije od jučer, znamo da naša momčad toliko ovisi o njemu. Htjeli smo isforsirati neki preokret, nažalost, nismo uspjeli

Što se događa s Krovinovićem?

- Teško mi je pričati o pojedincima, zajedno pobjeđujemo i gubimo, ne bih izdvajao pojedince i secirao probleme.

Tko je kriv za poraz?

- Svi smo krivi i svi smo zaslužni. Tjednima imamo isti problem, imamo četiri ili pet igrača u završnici, ali ne zabijamo golove.

Koje je rješenje?

- Ova formula za sad nije dala rezultate, ali je dala kada smo pobijedili devet utakmica u nizu. Moramo šutjeti i raditi, postoje i mentalne stvari. Svi znamo težinu dresa.Loše je, izgubili smo četiri od zadnjih šest i treba raditi 12 sati dnevno, od 6 ujutro do 6 navečer, ka pas. Kad se pobjeđuje, svi su majstori, kad se gubi svi su krivi. Treba stavit muda na stol i tražiti loptu...

Nakon teškog poraza od Dinama na Maksimiru u veljači (0-4) došli ste u Osijek s preinakom sustava i izvukli situaciju. Imate li sada nešto?

- Imam. Ne garantiram da će biti rezultat, ali imam ideju.

Već je poznato da Hajduk ima problema u napadu, ali više ni obrana nije čvrsta...

- Silom prilikom smo promijenili podlogu za trening. Nismo imali mišićnih ozljeda deset mjeseci otkad sam ovdje. Danas su se dogodile dvije! To je znak za alarm. Momci sutra moraju napraviti nalaze kako bi znali nešto više o njihovim ozljedama.

'Bile' je razveselio povratak Rokasa Pukštasa...

- Imamo izbora, imamo mi igrača. Rokas je moderan igrač koji nam je jako bitan jer je 'box-to-box' igrač. Ima gard pobjednika, trenirao je ova dva tjedna. Možda je bilo prerano? Nemam pojma. Naš je osjećaj bio da je spreman, pretrčao je 12 kilometara na utakmici, bio je rizik, ali htjeli smo sve napraviti da pobjedimo

Neugodno gostovanje u Koprivnici?

- Nama je sad svaka utakmica neugodna. Izgubili smo četiri u zadnjih šest utakmica, to je znak za alarm. Dobili smo devet utakmica zaredom, pa imali nule protiv Istre i Gorice. Čeka nas puno teško utakmica. Ali ako ste frajer u Hajduku, onda izvolite primiti kritiku i postanite bolji.

Melnjak: Zašto se ovo događa? Stvarno ne znam

Darijo Melnjak kratko je komentirao poraz od Osijeka.

- Jako teška situacija za nas, pogotovo nakon što znaš da su tvoji direktni protivnici prosuli bodove. Naš gard je od početka bio dobar. Dominirali smo, željeli stvarati igru, ali nismo to okrunili pogotkom. Osijek nas je ranim pogotkom u drugom poluvremenu iznenadio i više se nismo snašli - rekao je Melnjak, a potom se dotakao prvog gola Osijeka.

- Uđeš u svlačionicu, dogovaraš nešto, a onda te taj brzi gol presječe. Moram pogledati snimku, dosta je to izgledalo lagano. Nemam riječi, razočaranje je veliko i nervoza koja je bila na tribinama nakon utakmice jednaka je i u našim glavama. Zašto se sve ovo događa ja stvarno ne znam. Probat ću tražiti neku pozitivu, vjerovati da je jesen duga. Mislio sam da se Dinamov poraz i remi Rijeke dogodio s razlogom, da ćemo ga mi iskoristiti, ali nismo. Još jedna dobra lekcija iz koje moramo nešto naučiti.

Slijedi Slaven Belupo...

- Za mene je to jako dobro što nema puno čekanja nakon poraza. Moraš dokazati koliko je ovo bilo nesretno i pokazati da si spreman nastaviti pobjeđivati.