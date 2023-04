Leko: Ne možeš biti ozbiljna ekipa kad primiš toliko golova

Izgubili smo zasluženo, Rijeka je bila bolja ekipa, imala više šansi... Zaslužena pobjeda Rijeke. Znali smo da će biti teško, psihološki nakon Koprivnice je bilo teško pripremiti ekipu, imali smo određene izostanke. Imali smo dobrih momenata, ja bih rekao, možda zadnjih 15, 20 minuta prvog poluvremena. Mi smo pokušali, htjeli smo, falilo je izrazitih šansi, ali je bilo pokušaja nečega. Trebamo prihvatiti da je Rijeka bila bolja, imali su raspoloženije pojedince koji su pokazali kvalitetu i čestitam im, komentirao je poraz svoje momčadi u derbiju protiv Rijeke (2-0) trener Hajduka Ivan Leko.

POGLEDAJTE VIDEO:

Koliko se fizički danas osjetilo to što ste igrali u Kupu tijekom tjedna? U smislu potrošnje.

- To se može uzeti kao neki razlog, ali ako gledamo... Igraju se svaka tri, četiri dana utakmice u Europi non stop. Nama je to prvi tjedan da igramo tako. Ako želiš rasti i igrati Europu, na to se jednostavno moraš priviknuti. To je mali detalj koji nije odlučio današnju utakmicu.

Napravili ste trostruku izmjenu nakon 60. minute. Od tada je Hajduk izgledao bolje.

- Imali smo tih nekih malih svojih momenata. Da smo tada zabili gol, možda bi bilo drugačije. Ali trebaš biti bolji, 90 minuta parirati, natjecati se, biti čvršći... Mi smo u početku krenuli mekano. Teško je sada i ne bi bilo korektno tražiti što bi bilo da je ovaj zabio, što bi bilo da je ovaj tada... Moramo priznati da je protivnik bio bolji, imamo vremena da budemo ponizni, da treniramo i da pokušamo rasti.

Foto: Sofascore za 24sata

Hajduk je primio puno golova ove sezone. Jedino je Lokomotiva primila više.

- Ključan problem. Ne možeš biti ozbiljna ekipa kad primiš dva, tri gola. Primimo kada nas ima viška u boksu. Centaršut dva na pet, tri na šest i primamo golove. I konstantno tako. Mi pokušavamo pričati, govoriš, ali jednostavno taj obrambeni gard... To veselje, to kad živiš za obranu, za ispucati da ti nitko ne šutira iz boksa... To fali odavno. Je li to profil igrača, način treniranja ili ne znam što... Obrambena grinta fali. Ništa ozbiljno ne može se očekivati kad primamo ovako puno golova.

Hajduku slijedi susret s Varaždinom. Neće biti Vuškovića i Pukštasa, koji će biti dio juniorske momčadi za Ligu prvaka.

- Oni će ići, mi smo s našim problemima. Ne možemo spojiti jedan normalan trening. To su treninzi s 12, 13, 14 igrača. Imamo ozlijeđenih. Uvijek je tu nešto od toga. Ne veseliš se nešto sljedećem tjednu kad znaš da ne možeš očekivati normalan trening. Ali što ćemo, tako je. Meni je drago zbog momaka. Da imaju priliku ići na završni turnir Lige prvaka mladih, pokušati napraviti nešto veliko za njih i nadam se da će osvjetlati obraz našeg kluba.

Najčitaniji članci