Leko: Ne znam zašto Čačića osporavaju. Od 1 - 10 ja bih mu dao ocjenu 9.5. Sebi? Dvojka...

Na stranu ozljede, na stranu nezgodan raspored i svi ostali problemi s kojima se muči Ivan Leko. Derbi je uvijek derbi, u takve se utakmice ulazi bez kalkulacija, pa će tako biti i u nedjelju u Maksimiru. Ivan Leko je uoči svog prvog derbija na klupi Hajduka kaže da je ovo najljepša i najlakša utakmica za vođenje.

- Na velikoj sceni treba pokazati koliko si dobar, ne treba ti ni ekstra motiv ni ništa, svi se veselimo toj utakmici. Situacija je takva kakva je, imamo problema ali na kraju znamo da je to 11 na 11, a mi ćemo imati 11 igrača i pet na klupi. Pokušat ćemo igrati sa 16 igrača i kao momčad pokazati da smo dobri, hrabri, odlučni, da uvijek radimo korak naprijed i da možemo nešto u Zagrebu i napraviti.

Koliko je mali, odnosno mladi Vušković blizu nastupa?

- Složio bih se da je i mali i mladi. Lijep dan, čestitam mu rođendan. On s nama trenira par tjedana, pokazao je da je jako zanimljiv i da zaslužuje minute. Hoće li startati ili ući s klupe vidjet ćemo, mi smo zadovoljni što smo dobili još jednog igrača u rotaciji.

Sedam puta ste gostovali kao igrač u Maksimiru i niste nijednom dobili, možete li kao trener?

- Nisam imao pojma o tim brojevima, ali ako je tako onda postoji i zakon velikih brojeva. Valjda ćemo prekinuti taj niz i dobiti u nedjelju.

Jeste li dali podršku Sentiću nakon što su ga gledatelji "uhvatili u đir"?

- Normalno je da pričamo i mi, i trener golmana s njim. Splet je to okolnosti, izbio je dva baluna krivo, mi smo igrali loše i to se odrazilo na njemu. Mi smo uz njega, branit će, to je proces odrastanja kao i kod svih. Kad odrasteš ovdje, možeš igrati bilo gdje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jesu li ovakve utakmice prilika da Krovinović pokaže da je on taj koji može nositi momčad?

- Ja sam s Filipom jako zadovoljan. I s treninzima, i s prijateljskim utakmicama, i s utakmicama... Gorica je bila nešto lošije izdanje kao i svima, ali on je više puta šutirao na gol ovih par utakmica nego ranije. Ja sam tu miran, pričamo puno, komentiramo... On je desetka ili osmica, kako se to popularno sada kaže, zbrajaju mu se golovi i asisti, a ne dojam, kao i u košarci. On ima ogroman kapacitet, dobro je spreman, treba malo promijeniti način igranja...

Tko ne može?

- Duga je lista ozlijeđenih, ima nekih koji su duže ozlijeđeni, imamo neke s temperaturama i virozama, nadamo se da su OK. Imali su Prpić i Melnjak po sedam dana viroze i temperature 38-40, a nakon toga si prazan i nikakav. Ali momci žele, motivirani su, imat ćemo dovoljno igrača.

U Maksimiru vas čekaju snijeg i teški uvjeti?

- Možda je i bolje to za nas, pogotovo ako vjeruješ da ti to ide u prilog. Isto je i nama i njima....



Dinamo ima osam bodova više, kako im se suprotstaviti?

- Lijepo ih je vidjeti kako igraju, izbalansirana su momčad, stabilna, golman je bio ključan na SP, vezni red dominira, napad može zabiti svima... Ali to ne znači da u jednoj utakmici oni moraju dobiti. Mi ćemo se hrabro suprotstaviti, pa što bude.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koliko je Melnjak dobro i blizu sastava? Koliko je Kalinić blizu da zaigra od prve minute s Livajom u špici?

- Nadamo se da će Dario biti OK. Bilo mu je teško, patio je, on je jako bitan za nas, i kao osoba jer je on pobjednik, uvijek daje 200%, i osjeća ogromnu ljubav prema dresu koji nosi. Nadamo se da će biti ok. A Marko i Kale? To je to, pravi Livaja i pravi Kalinić bi trebali biti pravi forte za Hajduk. A hoće li startati, zavisi o spremnosti i zdravlju.

Očekujete li da će Dinamo ostati vjeran sustavu ili će vam se prilagođavati?

- Ja bi se iznenadio da se oni nama prilagođavaju. Ako su najbolji i imaju 10 bodova prednosti, a dolazi im ranjeni Hajduk.... Nisam ja trener Dinama, to je njihova stvar, ali ne očekujem prevelike prilagodbe s njihove strane.

Vjerujete li u istom obujmu u vaš plan A s postojećim kadrom?

- Ne bi bio ovdje da ne vjerujem. Moć vjere je vjerovati u nešto što ne vidiš. Lako je vjerovati da su City i Arsenal top... Ja vjerujem u ljude s kojima radim svaki dan... U nogometu je deset različitih puteva, možda ćemo reći za deset godina ovaj je Leko bio naivan i glup, ali ja vjerujem u momke.

Možete li pojasniti vašu izjavu kako niste došli na Poljud trenirati juniore?

- Svi ste vi i pametniji i iskusniji od mene, znamo se dugo i svaka riječ i rečenica se može protumačiti na razne načine. Ja znam što mislim i kako komuniciram, neću objašnjavati, to je gubljenje vremena.

Kakav će biti osjećaj prvi put kao trener izaći na Maksimir. Kao igrač ste na premijeri zabio gol u porazu 2-1?

- Sjećam se i utakmice i gola, ali ne razmišljam o tome jer sam koncentriran da se pripremimo najbolje što je moguće. Ja sam servis, trener ne igra nego pomaže da momčad bude bolji. Ni Guardiola ni Klopp, ni Čačić ni Leko, mi smo tu da pomognemo momčadi. Nije Leko previše bitan.

Jeste gledali derbije ove sezone?

- Jesam i Superkup i dvi prvenstvene, bilo je i naših i njihovih dobrih momenata. Mi puno gledamo, pratimo, učimo, nekad na terenu izgleda da ne radimo ništa, ali nije baš tako.

Što s mladima, hoće li igrati za juniore ili seniore?

- Klub je odlučio da je svaka prva utakmica najbitnija i tako se i pripremamo.

Kako gledate na rad trenera Čačića koji je bio jako osporavan?

- Ne znam zašto je osporavan. To što je on napravio, to je ludilo posao. Došao je, uzeo je titulu kad je bilo "drži gaće". Ušao je u LP, napravio je dobar rezultat u prvenstvu, dominira... To je od 1-10 ocjena 9.5. On je pokazao zašto je u zadnjih 20 godina jedan od najboljih hrvatskih trenera.

Što bi moglo presuditi?

- Često to budu zatvorene, ratničke utakmice, i onda netko iskrsne. Mi kao treneri ne možemo na to utjecati, mi možemo pomoći da suparnik što manje napravi a da mi kreiramo igru. Ali sve je stvar pojedinca.

Prekidi su forte, a sad su tu Capan i Vušković koji se jako dobro razumiju?

- Nama su prekidi forte u napadu jer smo zabijali, ali nije u obrani jer smo i primali. Želimo pozitivan balans, nadamo se da će u nedjelju prekidi biti na našoj strani.

Ako bi Čačiću dao ocjenu 9.5, koliku bi sebi dao, pitali su ga novinari.

- Sebi bih dao dvojku - rekao je Leko, nasmijao se i otišao iz press salona.

