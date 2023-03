Leko: Možda ne bih trebao reći, ali ako Vušković s 18 ne bude u velikom klubu, onda stvarno...

Ivan Leko preživio je teško gostovanje u Osijeku, Hajduk se plasirao u polufinale Hrvatskog kupa pobjedom 2-1 u Gradskom vrtu.

- Bitna pobjeda, znamo da je Hajduk ovdje uvijek teško prolazio, pogotovo znajući našu situaciju. Momci su u kritičnom trenutku odigrali pravu, mušku partiju. Trebali smo ranije riješiti utakmicu - rekao je Leko za MAXSport.

- Bili smo dobri, koncentrirani. Imali smo i tri, četiri velike šanse, da je utakmica otišla na 0-3 ranije, bila bi gotova. Čestitke svima, teški su nam tjedni, a pogotovo zadnja tri dana. Momčad je odigrala baš dobro i zasluženo pobijedila na gostovanju gdje je po tradiciji baš jako teško za Hajduk.

Hajduk je pretrpio debakl u nedjelju u Maksimiru i brzo se pribrao za Osijek. Što je presudilo?

- Bilo je teško, nastojali smo biti normalni, razgovarati kao ljudi. Da je ovdje stvar obraza i ponosa. Nismo mi majstori ni dobri, ali ni toliko loši kao što izgleda. Htjeli smo pokazati da još u svići ima ulja, kako bi rekli. Htjeli smo dobiti reakciju, bilo je i nešto nogometa. Zadovoljni smo - rekao je Leko.

'Čim kažeš da je tri, panika i nervoza'

Prvi je put zaigrao s četvoricom igrača u zadnjoj liniji i, čini se, pogodio.

- Može biti. To je stvar vjere i percepcije. Čim kažeš da je tri, panika i nervoza. Razlika je u deset metara lijevo ili desno i odmah su slobodniji. Ako gledamo europski nogomet, sustav s tri ne igraju male momčadi. Hajduk je svoje dvije titule osvojio s trojicom u zadnjoj liniji. Ali moji momci očito se puno bolje snalaze s četvoricom, to su pokazali. Kako kažu, don't change winning team (ne mijenjaj pobjedničku momčad).

'Moramo početi igrati bez pritiska'

Luka Vušković zabio je prvijenac za Hajduk sa 16 godina i pet dana, dobio je povjerenje u drugoj uzastopnoj utakmici, dok se Ferro preselio na klupu.

- Zabio je bitan gol. Kad stavite klinca od 16 godina, ili će biti jako loš ili jako dobar. Zabio je gol, kiksao kod jedne šanse. Ali je ogroman talent, nisam vidio boljeg igrača sa 16 godina. Šteta je tom momku ne dati da igra - rekao je trener Hajduka.

Za vikend ga očekuje Lokomotiva koja je namučila Dinamo i ispala tek u produžecima na Maksimiru.

- Lokomotiva je dobra, mlada, puna energije. Volim kad momčadi igraju bez respekta. Moramo se dobro odmoriti i početi igrati bez pritiska, s vjerom i nadom, što je momčad i ranije radila.

'Nije baš da nemamo pojma'

Bio je kritičan trenutak. Loši rezultati, loše predstave. Bilo je teško pripremiti ovu utakmicu, ali je momčad reagirala jako dobro, počeo je Leko na konferenciji za medije.

- Bili smo loši zadnjih tjedana, ali nismo zaboravili igrati nogomet i nije baš da nemamo pojma. Hajduk je ovdje jako teško pobjeđivao i zato je ova pobjeda ogromna, ali i zaslužena. Izradili smo nekoliko mrtvih šansi, moram čestitati dečkima. Patili smo, patimo i dalje - nastavio je.

Formacija?

- Vjerojatno ćemo ostati s četvoricom u zadnjoj liniji. To je jednostavno vjera momčadi. Svi postanu bolji. Kad kažeš s tri, odmah je panika i nervoza. Možda smo se i trebali i ranije prebaciti. Nije me sram reći da sam promašio. Kad gledaš utakmice velikih europskih klubova nije to loše, ali kod nas je stvarno bilo loše.

Ni protivnik nije baš bio bajan.

- Zadnjih par utakmica Osijeka momčad je dominirala i zaslužila puno više. Sad su to trenuci kad ne zabijaju golove, ali mislim da smo ih mi danas dobro blokirali.

Vušković?

- Nisam to znao (da je najmlađi strijelac Hajduka). Nikad nisam vidio igrača od 16 godina da je tako kvalitetan. Može biti jako dobar, ali i jako loš. Potrefilo ga je danas da je bio jako dobar. Onaj kiks i Osijek zabije za 2-1, onda bi se drugačije pričalo. Možda ne bih to trebao reći, ali ako on ne bude s 18 godina igrao u nekom velikom klubu, onda je nogomet stvarno…

Je li on novi Gvardiol?

- Ne znam. Volim te igrače koji imaju talent s ulice, to je drugačiji nogomet nego igrači iz tvornica. Moje mišljenje.

'Sentić? Primili smo 12 golova u šest utakmica'

Kako je bilo nakon Dinama?

- Kako će biti zadvovoljni kad izgubiš na taj način od Dinama. Kako će? Nitko nije rekao dvije riječi u zadnja tri dana.

Zašto nije branio Sentić?

- Nije u pitanju ozljeda, nego je da smo u šest utakmica primili 12 golova. Moraš nešto promijneniti.

Kako ste vidjeli pobjedu juniora protiv Manchester Cityja?

- Normalno da smo gledali. Momci su baš dobri. Baš je to slika kakav treba biti Hajduk. Lijepo je koliko ih je ljudi došlo pozdraviti. Ponosan sam na njih, trenere i čitavu akademiju.

