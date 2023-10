Leko: O tituli se priča svako ljeto, ali od priči nemamo ništa. Nismo bili dobri protiv Rijeke...

U derbi utakmici 11. kola HNL-a nogometaši Rijeke su na Rujevici pobijedili Hajduk 1-0 (0-0), što im je ujedno donijelo dolazak na vrh ljestvice.

Pobjednički gol zabio je Niko Janković u 63. minuti, a Rijeka je pobjedom preuzela vrh ljestvice s 22 boda, jednim više od Hajduka.

- Umjetnički dojam danas je bio po meni čak i bolje nego prošlu nedjelju. Ali mi ne igramo za dojam. Smatram da nas Rijeka nije nadigrala, iskoristila je svoju šansu, a mi naše nismo - rekao je nakon utakmice trener Hajduka Ivan Leko, koji je priznao kako je Hajduk mogao odigrati puno bolju utakmicu...

- Nismo bili dobri. Kreirali smo malo šansi, a ono što smo stvorili nismo zabili. Čestitam Rijeci, ima lijepu atmosferu, dobru momčad i zasluženo je tu gdje je. Nama je ovaj poraz bolan, ali treba dignuti glavu i naporno raditi u sljedeća dva tjedna. Ova momčad ima prostora za napredak. Dug je maraton, od 36 utakmica, svaku utakmicu treba uzeti kao Ligu prvaka, kao da je zadnja, kada tako igrate onda vas ponekad i sreća poljubi. Danas je bila na strani Rijeke, treba progutati gol kao pilulu.

Hajduk je upao u krizu. U zadnjih pet utakmica zabio je samo tri gola.

- Zabijamo malo golova i stvaramo malo šansi. Danas smo bili bolji na terenu, izdominirali smo u veznom redu, ali malo igrača imamo u završnici. Fali nam veznjaka koji će ući u završnicu i zabiti gol. Mi to znamo. Bolno je kada ne zabijete gol, utakmica je danas po meni bila ravnopravna, ali tri boda ostaju u Rijeci - dodao je Leko.

Anthony Kalik počeo je utakmicu od prve minute, ali je izašao na poluvremenu kako bi ušao Aleksander Trajkovski. To je bila taktička zamjena, rekao je Leko.

- Kalik je bio dobar! Htjeli smo energiju, Trajkovski nije spreman za više od 60. minuta. Nismo očekivali da će se utakmica riješiti u 60. minuta. Htjeli smo imati najbolju momčad u drugom poluvremenu, a Trajkovski je unio kvalitetu u našu igru. Kalik nije izašao jer je bio loš, nego je bio plan da u drugo poluvrijeme uđemo s najboljih 11.

Hajduk se prvi put ove sezone nalazi u poziciji lovca. Rijeka je preuzela vrh ljestvice.

- Druga je priča kod nas u Splitu i u Rijeci. Kod nas u Splitu pritisak je puno veći, ambicije su ogromne, priznaje se samo prvo mjesto, a znamo da je Dinamo godinama dominantan. Mi bi stvarno htjeli, ali ne ide nas ovih godina. Sad imamo tri kluba u par bodova, to je dobro za ligu i za nas. HNL nije šetnja, izgubili smo skupe bodove na 'malim utakmicama' i to je dobra lekcija da se resetiramo kroz ova dva tjedna i budemo bolji i jači. Sad ćemo imati vremena da uklopimo cijelu momčad zajedno.

Može li Hajduk osvojiti naslov?

- To se priča svako ljeto. Znam te priče, ja sam od dolje. Trudimo se maknuti to sa strane, od velike priče nemate ništa, ali imate od velikog rada. Imamo momčad koja se moći natjecati sa svima. Nemamo momčad koja na 70 posto može dobiti nekoga 3-0.

Sopić: Bili smo bolji

Strateg Rijeke, Željko Sopić, smatra da je Rijeka bila bolja momčad.

- Imali smo više od igre. Ne volim pričat na taj način, izrazito cijenim Hajduk i Leku, ali zaslužili smo ta tri boda. Danas smo bili bolja momčad i od prve minute smo pokazali da smo došli pobijediti. Pobjeda je došla nakon VAR odluke i treba biti realan, Hajduk je pogodio stativu, ali Labrović brani udarce, a ne kao drugi - rekao je trener Rijeke Željko Sopić nakon utakmice.

Ovaj je rezultat odgovarao i trećeplasiranom Dinamu, koji ima 16 bodova, ali i dvije utakmice manje.

- Dugo je prvenstvo, ovo je mala epizoda u velikom filmu. Dok sam ja tu, svaki put ćemo ići na pobjedu. Danas ćemo proslaviti pobjedu, a ja ću pustiti dečke doma do srijede da pojedu ručak s roditeljima - nastavio je Sopić.

Objasnio je zašto je Rijeka kraj utakmica odigrala defenzivnije.

- Moramo biti svjesni da Hajduk ima jednog Livaju i Trajkovskog. Oni su mogli iz ničega zabiti gol. Zato su nam trebali visoki igrači da pokupe te lopte u bunar.

Niko Janković zabio je pobjednički gol iz penala i time nastavio sjajnu formu u dresu Rijeke.

- Ne volim nikoga isticati, ali Niko je odigrao vrhunsku utakmicu. On je pucao penal, ali drugi puta to može biti Pjaca ili Ivanović. Veseli me naša današnja igra i naravno da će biti slavlja, ali u srijedu opet treniramo. Pripremamo se za prijateljsku utakmicu koju imamo u subotu s Udineseom.