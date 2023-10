VIDEO Golman Hajduka Ivan Lučić postavio se na dijete koje je iza gola skupljalo lopte

Skandalozan potez golmana Hajduka prestrašio je dijete, čiji je zadatak bio skupljati lopte. Naime, Rijeka je vodila 1-0 golom Nike Jankovića, vrijeme je curilo, a lopta je bila u gol autu. Točnije, bila je iza gola. Golman Hajduka, 28-godišnji Ivan Lučić krenuo je po loptu, koja je bila u nogama sakupljača.

Sakupljač nije dodao loptu Lučiću već je odugovlačio i vratio je u teren, što je razljutilo golmana Hajduka. Ne samo da ga je razljutio već se krenuo i postaviti na dijete, što je neprihvatljivo i neprimjereno sportašu. Lučić je krenuo, a na snimci se vidi kako dijete, vrlo vjerojatno prestrašeno Lučićevom reakcijom, uzmiče.

Bio je to zaista nesportski potez, a srećom završio je bez ikakvih posljedica. No, sportaši bi se trebali znati ponašati, pogotovo prema djeci koja skupljaju lopte, baš kao što ih je, vrlo vjerojatno, nekad davno skupljao i Ivan Lučić. Djeca nekad i pogriješe, krivo dodaju, krivo bace loptu, no reakcija golmana Hajduka bila je pretjerana.