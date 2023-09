Leko otkrio reakciju svlačionice Hajduka nakon poraza u Gorici: 'Ovo je bio krucijalni moment'

Deset utakmica Gorica nije pobijedila Hajduk, ali dočekala je svoj dan ovu nedjelju i preokretom u završnici (2-1) zadala težak udarac "bilima" u borbi za naslov, istovremeno istaknuvši kandidaturu za europske pozicije.

- Išli smo otvorenim gardom, nadigravati se, pokazati da želimo igrati i imamo materijala da možemo dominirati. To smo i pokazali. Odlučno i s idejom u završnici smo došli do pobjede. Igrači su reagirali vrhunski, velika je stvar pobijediti legitimnog kandidata za prvaka. U pojedinim smo fazama dominirali, ali imao je i Hajduk u nekim dijelovima utakmice dominaciju, bio je opasan, iskoristio je neke naše pogreške i nespretnosti te imao dvije stopostotne šanse, ali su nas izvukli golman i reakcija braniča - rekao je novi trener Gorice Dinko Jeličić za MAXSport.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Hajduk 2-1

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Godi kad čujemo da je sa strane izgledalo da smo dominirali, to je naš put, ideja, otkad sam preuzeo klupu. Dobro mi je došla pauza od dva tjedna, da osjetim momčad i oni mene. Naglasio sam da ćemo nadograđivati sve što su dobro radili prije mene. Igrači koji su donijeli rezultat i energiju i impuls s klupe, to je ideja, da se možemo na svakog igrača osloniti, s tom idejom smo radili ova dva tjedna i momci su to prihvatili - dodao je.

Zvonimir Šarlija doveo je hajdukovce u vodstvo u 62. minuti, činilo se da bi to mogao biti i ključni detalj utakmice, ali njegov prvijenac pao je u zaborav gostujuće momčadi nakon loših reakcija u završnici.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Imao sam osjećaj da će jedan gol odlučivati i nakon što smo zabili, mislio sam da, realno, neće biti problema. Ali rano smo se povukli i dopustili Gorici da nam zabije. Dva poraza su jako poljuljala naše samopouzdanje, poljuljani jesmo, ali odlike velikih ekipa i igrača su da se dižu. Imamo dobrih igrača koji sad moraju preuzeti odgovornost. Ja zbog kartona neću moći pomoći protiv Lokomotive, a onda u tri derbija moramo nadoknaditi ovo što smo izgubili. Nakon svoga gola sam samo htio da dobijemo utakmicu i slavimo do Splita - rekao je stoper Splićana.

Pobjednički gol u 92. minuti za Goricu zabio je Ante Matej Jurić na dodavanje Tima Matavža. Obojica su ušli kao džokeri s klupe.

- Jako teška utakmica, pogotovo je vrijeme bilo vruće, teško mi je bilo s klupe gledati kako se suigrači bore po jakom suncu, ali pokazali su da mogu, bore se lavovski. Iza mene je lom ruke i ozljede, digao sam glavu, radim i vraćam se - rekao je Jurić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ivan Leko govorio je o teškim uvjetima za igru.

- Bilo je jako vruće i težak teren, teško je bilo nekoliko pasova dodati. Imali smo u prvom poluvremenu dvije velike šanse, bili smo stabilni, iako bez velike igre. U poluvremenu smo se dogovorili da je bitno igrati na rezultat jer teško je bilo očekvati neki veliki nogomet. Iz prekida smo zabili, a onda primili prvi pa te vuče inercija, ideš na pobjedu i opet u kontri u zadnjoj sekundi primiš drugi. Bolno - kazao je trener Hajduka pa dodao:

- U svlačionici je muk, tišina i veliki će biti izazov dići se. Moramo pokazati karateter i stisnuti se. Trebali smo se danas vratiti na pobjednički kolosijek nakon prekida niza pobjeda protiv Istre, ovo je bio krucijalni moment.