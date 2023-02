Leko: Prijatelji mi govore 'čekaj greške protivnika, imaš Livaju i on će riješiti'. Ne igram ja tako

Debakl u Puli kao bolan udarac ili kao dodatni motiv uoči jadranskog derbija protiv Rijeke. Odgovor na to pitanje dat će igrači Hajduka u nedjelju, ali ako pitate trenera Ivana Leku, on je uvjeren da će njegova momčad pokazati da je bolja i da će slaviti. No prije toga moraju zacijeliti rane iz Pule.

- Nakon utakmice u Puli rekao sam igračima iskreno što mislim, kao što nastojim u svakodnevnoj komunikaciji govoriti. Rekao sam im što osjećam, da je to bilo bolno, da mi nemamo što pričati nakon 3-0, da je protivnik bio bolji i da ne zaborave taj osjećaj nakon utakmice.

Još uvijek nema pojačanja?

- Nismo mi previše pametniji nakon nedjelje nego prije, i prošlu nedjelju smo imali i dovoljno kvalitete na terenu, i na klupi, i na tribinama da pobijedimo utakmicu. Bilo bi ružno, tužno i polukukavički da kažem da nam fali toliko i toliko igrača da bi slavili, to nije to istina.

Možete li pojasniti zbog čega ste uveli Nikolu Kalinića u 86. minuti kod 3-0?

- U nogometu je gotovo kad sudac svira kraj ili kad se ti predaš. Nema velikih šansi za preokret, ali dok god se igra treba pokušavati. Sad znamo da je bilo uzalud, ali dok se igra treba pokušavati isprovocirati nešto.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Je li netko gledao utakmicu Šibenika i Rijeke?

- Je, gledamo mi sve, i u živo, i snimke. To je put kako se treba raditi, zato je sve to i bilo bolno. Skoro mjesec dana smo zajedno, vidim koliko svi koji dolaze ovdje, igrači, pomoćno osoblje, treneri, koliko energije i truda daju da bi se pobjeđivalo. I zato toliko boli.

Rijeka je promijenila puno?

- Gledali smo te dvije njihove prvenstvene utakmice, činjenica je da su uzeli četiri boda s dva gostovanja, novi su igrači i novi trener, gledali smo prijateljske, pratili ih, trebala bi biti jedna dobra utakmica u nedjelju. Imamo respekt prema protivniku, mi smo dobri, ali kad si dobar i kad dominiraš trebaš imati "killer instinct" da bi to iskoristio.

Planirate li išta promijeniti u odnosu na prošlu utakmicu?

- Planiramo biti bolji, naš plan B ili C je napraviti plan A boljim. Nakon mjesec treninga i par utakmica to je još daleko od Hajduka kakav je u našim glavama. I kad je bilo lijepo, kad se pričalo o turbo Hajduku, kad se pričalo da letimo, to je bilo daleko od istine, a i sada je to tako, kad je rezultat očajan. Nećemo gubiti glavu, nećemo ići u alibi rješenja, nastojat ćemo biti mirni, boli, gledati i biti kritični da bi svaku dočekali u boljem izdanju.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Je li vas poraz naveo na razmišljanje da možda prebrzo uvodite nove ideje?

- Mi puno razmišljamo, 24/7 se živi da bi bili bolji, Kad izgubiš, imaš milijun pitanja a i potpitanja. Dobar nogomet će donijeti rezultat. Imam prijatelja i poznanika koji mi kažu vrati se natrag i čekaj grešku protivnika i Marko Livaja će riješiti. Ali ja mislim da Hajduk mora dobivati zato što smo bolji, to je put, ja vjerujem da će rezultat doći. Greške suparnika treba isprovocirati, u nogometu postoje dvije momčadi, mi smo ti koji žele odlučivati, prisiljavati suparnika na pogreške. Imate dva pristupa, proaktivan ako ti želiš odlučivati, a imaš i drugi koji isto daje rezultat, reaktivan, čekaš i kažnjavaš protivnika. Ima puno različitih trenera i načina, mi vjerujemo u naš.

U kojem segmentu mislite da bi Hajduk morao napredovati da bi došao do cilja?

- Taktički, tehnički, karakterni... mi želimo rasti u svemu, nakon treninga pričamo, par tjedana smo skupa, jako sam zadovoljan nakon svakog treninga, momci treniraju kao psi, vjeruju i žele.

Jeste li pred kraj pule osjećali iznenađenje, šok... reakcijom vaših igrača na terenu?

- Iskreno, bliže je bilo da završi 5-0 nego 3-1. Ružno je to za nas, stvar je da poznaješ igrače kroz trening i utakmice, svaka utakmica ima sto zašto i zato. Meni je bilo tužno vidjeti kako darujemo situacije i golove. Primiš golove a 3-4 protivnička igrača su među naših sedam u kaznenom prostoru. Bio sam tužan i razočaran. Ne mislim da nas je Istra razbila, nego smo mi njih darovali. A kad je tako, šuti, poklopi se ušima i nastavi raditi.

Pozicije, igrači, hoćete li što mijenjati?

- Nastojimo uklopiti svakog igrača da naša momčad bude bolja. Učimo, na milijun stvarati, vjerujem da smo puno pametniji nego prije pet dana...

Što vam nedostaje da bi proveli ideje u djelo?

- Tražiti vrijeme je slična priča kao da ti fale pojačanja. To su alibiji, isprike, kupovanje nečega. Meni je jasno gdje sam došao i zašto. Jasni su mi moji motivi. Sve što netko napravi, pogotovo u sportu, dođe iz poniznosti, velikog rada i momčadskog duha. Moraš biti ponizan, šutjeti, raditi, kad radiš kao pas, Bog će i na tebe pogledati.

Jeste radili na prekidima, i koji je gol najveća pogreška bio?

- Ne znam koji gol više boli, prvi, drugi ili treći. Milijun puta smo ponovili situacije, i ja tvrdim da su to bila tri velika poklona.

U čemu je Hajduk bolji od Rijeke?

- Teško je pričati, ja mogu reći da su to dva različita nogometa, Rijeka trenira i igra jedno, mi drugo, vidjet ćemo čiji je nogomet bolji. Imamo ogroman respekt prema Rijeci, ali ima vjeru da ćemo mi u nedjelju pokazati da smo mi bolji.

Je li Matija Frigan najopasniji njihov igrač ili je to kolektiv?

- Oni su dobri kao momčad, znaju što i kako rade s balunom i bez njega, lagani su, mladi, igraju bez respekta, i meni je to drago vidjeti. Imaju oni stabilnost iza, novi trener je napravio solidnu momčad, imaju i rezultat, zaslužuju respekt, ali mi želimo pokazati da smo bolji. Radimo, nastojimo ispravljati pogreške i vjerujem da ćemo u nedjelju vidjeti pomak u odnosu na prošlu utakmicu.

