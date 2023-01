Leko: Slatko je kad patiš i sreća te poljubi. Znači da si zaslužio! Cvitanović: Pojeo bi sam sebe

Ivan Leko debitirao je pobjedom na klupi Hajduka. Splićani su u 18. kolu HNL-a srušili Šibenik 2-1 golom Marka Livaje u 85. minuti.

Kako ste vidjeli utakmicu?

- Zaslužena pobjeda, teška, bio je suparnik dobar, zatvoren, organiziran, znali smo kako će igrati. Ušli smo loše u utakmicu, nisu oni nas ubili ili izdominirali, nego mi nismo ušli dobro. Ponijele su nas emocije, narod, htjeli smo na brzinu nešto što ne treniramo. Iznenadilo me to. Utakmica je ono što treniraš. I bili smo kažnjeni, ali poslije smo bili dobri s obzirom na teren, na uvjete. Šteta što ljudi nisu mogli doći da nam daju podršku na koju smo navikli. Volim reći da smo bili sretni, ali sreću smo i zaslužili, pokazali smo karakter, puno udaraca, centaršuteva... Bilo je pogrešaka zbog terena, ali svi su dali svoj maksimum i kad te sreća poljubi znači da si je i zaslužio. Ove pobjede nakon patnje pomažu ti da rasteš. Jako su bitna tri boda za nas - rekao je novi trener Hajduka.

Prpić je odigrao jako dobro?

- On je u ova dva tjedna pokazao da je dobar, da želi učiti, da ima talent. On je lijep primjer, dođe ti prilika i iskoristiš je. Jako dobar i koncentriran, i s loptom i bez, a to je teško momku bez iskustva.

Zašto niste ranije realizirali dominaciju?

- Nakon pet minuta nam je trebao time-out da suzbijemo želju kod igrača. Ona nas je uvodila u nered a tim neredom smo dali Šibeniku priliku za kontru. Pričali smo, treba igrati glavom i velikim srcem, a mi smo ušli samo s velikim srcem. Kasnije smo koristili i glavu i to nas je uvelo u dosta dobrih situacija. Slatko je kad patiš i na koncu pobijediš.

Imali ste statistički veliku dominaciju u posjedu, u broju udaraca...?

- Utakmica je puno pokazala, moramo napraviti analizu i vidjeti što je bilo dobro, ali i što mora biti bolje. Nama je jedini put ponizno šutjeti, raditi i rasti. Nismo mi Barcelona, nemamo individualnu kvalitetu da razbijamo suparnika 5-0. Momčad mora biti naš forte, svaku utakmicu koristimo za rast.

Je li bio plan da se toliko lopti ubacuje s boka?

- Da, to je bio naš plan, u početku smo ubacivali u zonu u koju ne želimo ubacivati lopte. Dosta radimo na tajmingu, na prostorima, šteta što nismo pogađali centaršuteve, što nismo bili mirni, što smo pola lopti centrirali na prvog igrača... Zadovoljan sam što nas je bilo puno u kaznenom prostoru.

Dinamo je kiksao?

- Mene kao navijača veseli gubljenje bodova druge momčadi, ali ja kao trener sam koncentriran samo na utakmicu. Moramo misliti i raditi ono što je pod našom kontrolom. A što će suparnik napraviti..., za neke stvari ti treba i sreća, i nešto više, da ne pričam previše.... Ali mi moramo napredovati, možemo biti dobri, ali ne smijemo gubiti fokus.

Imali ste puno više udaraca i 70% posjeda lopte...?

- To je jako pohvalno, mislim da su moment, želja i teren utjecali na to. Kad si nemiran i previše želiš, onda te neće. Mene veseli druga statistika, 17 udaraca iz kaznenog prostora, to je odlična brojka. A brojke nikad ne lažu, i ona govori da smo zasluženo dobili.

Trener Šibenika Mario Cvitanović imao je razloga žaliti. Šibenik je odigrao kvalitetnu utakmicu i bio blizu boda.

- Čestitke Hajduku na pobjedi, isto tako i svojim igračima na trudu i zalaganju, na srcu i karakteru koji su pokazali otvorili smo dobro utakmicu, postigli jako dobar gol iz tranzicije koju smo uvježbavali. Imali smo i gredu Mese nakon prekida, a kasni gol pred kraj poluvremena nam je pokvario planove i dao Hajduku krila - rekao je šibenski strateg pa dodao:

- Mi smo utakmicu krenuli sa Soldom kojem je ovo bila prva utakmica u konkurenciji seniora i Krolo koji nije imao utakmica od početka do sada. Tu je i Grdić koji je napunio 21 godinu i to je naše blago. Završili smo utakmicu s tri igrača ispod 19 godina i jednim od 20. godina.

Presudila je greška Perića pred sam kraj utakmice.

- Hajduk je imao posjed i dominaciju, pripremali smo utakmicu, znali smo kako igraju i stvaraju šanse. Naravno da nas je u pripremi poremetio izlazak Solde koji je bio i jest naš u sredini najmotoričniji i najagresivniji igrač, pa smo imali problema. Hajduk je imao posjed i dominaciju, ali mi smo držali stabilnost i opet je presudio jedan splet nesretnih okolnosti, kada je Perić dao loptu u for Livaji. A kad Livaja krene jedan na jedan onda možeš samo krenuti na centar.

- Ponosan sam kako su se moji igrači prezentirali, ali nedostaje nam pojačanja, nedostaje nam mirnoće... Kad ovako izgubiš utakmicu najradije bi se sam pojeo, ali zadovoljan sam što smo bili dobri, ima dana za megdana, idemo dalje.

