Leko: U mojoj se svlačionici ne događa ništa što se ne događa i u svlačionicama ostalih klubova

Dva prvenstvena poraza od Istre i Gorice te ono što se događalo nakon njih mobilizirali su sve snage na Poljudu. U goste Hajduku stiže Lokomotiva, nakon toga na rasporedu su tri uzastopna derbija s Dinamom, Rijekom i Osijekom, i neko novo posrtanje jednostavno ne dolazi u obzir. Pobjedom nad Lokomotivom Ivan Leko traži povratak u stabilnost uoči serije od tri derbija...

Nakon tri poraza na proljeće bila je slična atmosfera, danas se priča o tučnjavi i svemu...?

- Ovaj zna, ovaj ne zna... Ludilo, prije dva tjedna možeš raditi rekorde, sad nemamo pojma. Zajedno dobivamo, zajedno gubimo. Boli me jer imam ekstra emociju, došao sam raditi u svoj klub. Ali to mi daje ekstra motivaciju da pomažemo da to nije baš tako. Postoje porazi koji su manje bolni i oni koji su bolniji. Naša partija je bila loša po puno toga. Ali netko je majstor ili nema pojma zato što je netko zabio u zadnjoj minuti ili je sudac digao zastavicu - kaže trener Hajduka.

- U mojoj svlačionici se ne događa ništa što se ne događa u drugim svlačionicama. I poslije ove utakmice je meni lijepo doći u svlačionicu jer su iskreni odnosi. Slavi se zajedno, gubi se zajedno, kaže se svašta kao na terminu, beštima se, sutra je novi dan i ideš dalje. Ali ovo je Hajduk, sve je na "netu", zanimljivo i lijepo, mene veseli što utakmice stiže sutra da pokažemo u nezgodnom momentu kako je u biti atmosfera, tko se tuče ili pljuca ili ne znam što...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Čije je krivica?

- Koja krivica, imali smo niz od deset utakmica s pobjedama, većinu bez primljenog gola i prvi smo. Jesam li za to kriv. Bilo bi loše da ja kažem da mi je kriv Mate ili Stipe što nije zabio ili što mu je lopta prošla kroz noge. Izgubio si, loše je, ali idemo dalje. Mi smo prvi, imamo nemoguć niz sa svim istinama da smo izgubili dvije utakmice. Idemo dalje, sutra je nova šansa, pokušati napraviti sve, dobiti utakmicu,.

Jeste li pričali s predsjednikom?

- Znate zašto sam se ja vratio, živim svoje i ne dam nikome da kaže da više voli klub od mene ili da daje više od mene. Ja svakoga mogu pogledati u oči, meni je ovaj klub više nego posao, ja mogu poginuti za ovo...

Tko će braniti?

- Kale je devet mjeseci izostao zbog teške ozljede, treba mu vremena da se vrati. Ja volim da se vraća, igrao, bi na klupi ili na tribini, on nam puno treba. Ja samo gledam trening, bez obzira kako se tko zove...

Smetaju li vas informacije?

- Nisam čitao, sretnem ljude pa mi kažu. Pravo je i novinara i ljudi da pričaju i daju komentare. Tko se ne može nositi neka ne bude ovdje. Ili ćeš se svađati ili se okrenuti treniranju i radu, iskoristiti motiv da pokažemo da nismo pali s grane i da vrijedimo puno više.

Koliko će team building pomoći da se okrene atmosferu na pozitivu?

- Nije ovo prvi put, jednom tjedno momci idu vani, skupa, smiju se... Ja bih kao trener prvi vidio da tu ima problema, ja bi bio kriv da oni ne vole doći, družiti se, igrati... Dobar rezultat te gura prema naprijed, loš te vrati....

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na čemu ste najviše radili kroz tjedan, što bi trebalo promijeniti u pristupu da bi Hajduk bio top a ne flop?

- Ukazivali smo da u sportu ništa nije slučajno. Nije slučajno da smo dobivali u zadnjim sekundama, nije slučajno ni da nisu. Mi smo prema očekivanim golovima trebali dobiti, ali nismo, sreća se mora zaslužiti, ja u to vjerujem milijun posto. Mi smo doveli dosta igrača u zadnjim momentima, htio bih ih priključiti, da uhvate automatizme, u momčadski način igre.

Koliko je Trajkovski blizu debiju?

- Želi, uklopio se, mentalitet je blizak, bit će s nama, nije dugo trenirao i igrao, ali želimo ga što prije priključiti.

Lokomotiva je ostala bez važnih igrača?

- Dobri su, igraju napadački, agresivno, s puno prepoznatljivih kretanja, trener diže dosta mladih igrača, oni su atraktivni zagledati i nama veliki izazov, i fizički i mentalno. Oni dolaze bez respekta, zadnji put su nas dobili.

Jeste li u ova dva poraza stekli dojam da neki ne daju sve od sebe?

- Ja sam to indirektno i priznao, imao sam taj dojam, pogotovo ovu zadnju, da smo je došli odraditi, a ono utakmica u 17, teren ne postoji, vrućina... razlika u CV-u se izjednačava... Treba više strasti i više ići u crveno, forsiranje, patiti na terenu da bi se dobilo.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hoće li Trajkovski imati ulogu kao Mlakar ili neku drugu?

- Slično. On nije krilni igrač, može igrati na tri pozicije. Ideja je ta, da tako započne, vidjet ćemo kako će nam i koliko biti od koristi.