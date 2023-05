Leko: Awaziem je jedan od najboljih stopera u ligi...

Hajduk je ove sezone primio čak 41 gol. Obrana je griješila i puštala na sve strane, no čini se kako je Ivan Leko u završnici uštimao svoj orkestar. Splićani igraju jako dobro u posljednje vrijeme, a obrana je zabetonirana. I peti susret u nizu 'bili' nisu primili gol, a posljednja žrtva bio je nemoćni Osijek.

Hajduk je na svome terenu u 34. kolu HNL-a razmontirao Slavonce 3-0. Zabijali su Awaziem, Melnjak i Mlakar. Domaćini su letjeli terenom. Bio je to susret bez rezultatskog imperativa za njih, igrali su rasterećeno, što se i vidi na terenu. Navijači su nakon utakmice igrače počastili gromoglasnim pljeskom i skandiranjem.

Je li ovo najbolja utakmica vaše momčadi u ovoj polusezoni?

- Nije. Bila je dobra, ali bilo je loše vrijeme, suh teren.. Bilo je jako dobro, stabilno, kad dobiješ Osijeka koji ima novu energiju, a dobiješ ga glatko... Izgleda možda malo ljepše, meni se najviše svidjelo 20 minuta drugog poluvremena, lijepi nogomet, brzo ide lopta, golovi, lijepo za gledati... Čestitam momcima koji u situaciji kad ne možeš ni gore ni dolje igraju mirno, staloženo, koncentrirano, dobar je osjećaj. Hvala ljudima koji po ovakvom vremenu dolaze bodriti momčad. Idemo se odmoriti i pripremiti za zadnjih deset dana.

Čak trojicu trenera Osijeka pobjeđivao je Ivan Leko.

- Zajedno dobivamo i gubimo, igrači su glavni akteri, mi treneri i svi ostali koji su tu u službi prve momčadi su servis. Moji igrači su tri puta dobili Osijek, dvije ključne u Osijeku, a to nam je bio jako nezgodan suparnik u zadnje vrijeme. Čestitke igračima koji su dobri, kad treba, mi smo tu. Imamo mi mana ali ne pričamo, nastojimo izvući najbolje, idemo mic po mic, ali idemo na bolje.

Je li Awaziem materijal za ostanak i dogodine i koliko je Sahiti digao momčad povratkom?

- To su dva eksplozivna igrača koja igraju moderan nogomet. Awaziem je fizički jako moćan, jedan od najboljih u ligi na toj poziciji, nije slučajno tu gdje je, imao on grešaka, ali igra jako dobro kad je miran i koncentriran. Sahiti je moderan igrač, igrač dubine, eksplozivnosti i vidi se razlika kad je on unutra.

Deset je ključnih dana pred vama, jeste li mirni nakon ovakve dominacije protiv snažnog suparnika?

- Iskreno, ja sam miran kad vidim da igrači daju sve od sebe, da se dižu ujutro s Hajdukom i idu leći navečer s Hajdukom. Isto tako, kad vidim treninge, koliko su koncentrirani i svjesni svega, isto sam miran. Pričamo tri tjedna da nam je finale Kupa protiv Šibenika ključna utakmica, što će biti, ne znam, ali se pripremamo da bude najbolje moguće. Veliki klub je zahtjevan, toliko si dobar koliko je dobra zadnja utakmica. Kad dobiješ Osijeka 3-0 sve se briše. Ali niti smo mi dobri toliko sada, kao što nismo bili tako loši ranije.

Peta utakmica bez primljenog gola, dojam je da ste stabilniji nego ranije. Je li to i dalje ono što vi zovete dosadan nogomet?

- Neću odgovarati na takva pitanja.

Awaziem i Borevković su odigrali većinu utakmica u tom nizu. Često su se nalazili na meti kritika ranije, što se promijenilo da igraju bolje, je li momčad kao cjelina bolja?

- Ne igraju obranu samo dva stopera, nego svih deset igrača. Svi napadamo i svi se branimo. Njih dvojica dobro igraju, ali mi se kao momčad bolje branimo.

Krovinović i Pukštas na zadnjem veznom izgledaju jako dobro, ostaju li oni i dalje u tim ulogama?

- Mali Rokas igra dobro gdje god ga staviš, uživa na treningu, sluša, i na ovoj poziciji daje nam mirnoću, stabilnost, iako, kad gledate na papiru, vezni red s njim koji je više orijentiran na napad, Krovinovićem koji je desetka, Benrahouom koji je isto ofenzivac... To na papiru ne funkcionira, ali kad imaju volju i kad igraju, i tako van balansa jako dobro izgledaju. Filip je u Hajduk doveden kao desetka, da bude drugi igrač... A on u fazi obrane odigra izvanredno. Njegova mirnoća je važna za samopouzdanje i mirnoću momčadi, da otvorimo napad i dovedemo loptu između linija. Šteta što njegovi brojevi neće biti top, za što je doveden i plaćen, ali Filip igra jako dobro. Sve u svemu obojica su nam jako bitni i zaslužuju na treninzima mjesto na terenu.

Niste mijenjali do 70. minute iako je već bilo 3-0?

- Igramo jednu utakmicu tjedno, mi hoćemo rasti, hoćemo igrati Europu... Po meni to nije puno, imamo 90 minuta pa dan – dva odmora... Ne vidim razlog i potrebu za odmor... Dapače, kad igraš, kad si u tempu, onda su i u formi.

Što je s Nikolom Kalinićem, konkurira li on za momčad?

- On je u poziciji kao i svi drugi. Želio sam dati priliku mlađima na 3-0... Šteta što mi igramo s jednim napadačem već dva mjeseca, za mene je to Marko Livaja, i to je tako....

Koliko su utakmice s Lokomotivom i Osijekom blizu Hajduka koji želite gledati u kontinuitetu, i može li i bolje?

- Imali smo dosta dobrih momenata, i protiv Dinama je bilo dijelom OK, imamo dobrih momenata, a u viziji idealnog "dream big" sanjaj velike stvari, ima tu dosta takvih momenata. Nekad zabijemo, nekad ne, kad je 3-0 djeluje predobro, a na 0-0 preloše. Nastojimo biti mirni, ponizni, trenirati, šutjeti, pripremati se davajući sve od sebe za tih zadnjih deset dana.

Hoćete li dati poštedu nekim igračima protiv Slavena?

Ne znam, iskreno... Nakon Dinama smo rekli da je sve podređeno finalu Kupa, da budemo na najboljem nivou u toj utakmici. Ne mogu znati, ali da će naša ideja biti izaći gore u Koprivnici i pokušati dobiti utakmicu od prve do zadnje minute, to hoćemo sigurno....

