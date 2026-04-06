Lena gazi majčinim stopama: Hrvatska s njenom generacijom ima golemu perspektivu...

Nakon Davora Rimca, koji je 1994. godine otišao do kraja s Arkansasom, hrvatska košarka 32 godine kasnije dobila je drugi NCAA naslov. Osvojila ga je Lena Bilić (18), u uskrsnoj večeri u Phoenixu, pobijedivši s UCLA-om u finalu završnog turnira South Carolinu (79-51).

Mlada hrvatska košarkašica, koja je u finalnoj utakmici provela devet minuta, uspjela je ono što tijekom ovog March Madnessa nisu braća Zvonimir i Tomislav Ivišić, a zadnjih godina nije ni Nika Mühl, koja je s UConnom izgubila sva tri polufinala.

Lena, kći Danire Nakić-Bilić, tri puta u nizu najbolje europske košarkašice, olimpijske, svjetske i europske viceprvakinje s Jugoslavijom, te Zvonimira Bilića, bivšeg rukometnog reprezentativca, krenula je majčinom sportskom stazom. Za Trešnjevku 2009 debitirala je već s 15 godina i nakon tri seniorske sezone (u zadnjoj osvojila i Kup), prošle je jeseni za košarkaški razvoj odabrala SAD, u modernim vremenima još i popularniju stanicu među mladima. Lena je kao "freshman" za UCLA odigrala 31 utakmicu, uz 3,2 koša po utakmici u malo više od 12 minuta na parketu, što je iznadprosječan učinak za "freshmane".

Zagrepčanku su skauti u bilježnicama debelo podcrtali još 2022. godine, kad je s reprezentacijom U-16 (godinu dana starija generacija) osvojila europsku broncu, dvije godine kasnije bila je s U-17 reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, a prošle godine i, kao MVP B divizije s 23,6 koševa u prosjeku, predvodnica U-18 vrste pri povratku u A diviziju europske košarke.

Upravo će ova generacija, uvjerljivo jedna od najtalentiranijih u hrvatskoj povijesti, biti nositelj ženske košarke u skoroj budućnosti. Uostalom, godinu dana mlađa Olivia Vukoša već se predstavila hrvatskoj javnosti i od jeseni će se pridružiti UConnu, Lea Vukić (18) te Hana Arnautović (18), koje su debitirale za seniorsku vrstu u nedavnom kvalifikacijskom “prozoru”, još su u Trešnjevci, malo starija Petra Božan (20) na sveučilištu je Nebraska. Uz Niku Mühl, koju očekuje, nažalost, dugotrajan oporavak, te još relativno mlade Ivanu Dojkić, Ivu Slonjšak, Ana-Mariju Begić, Karlu Erjavec, Andrijanu Cvitković, Hrvatska na papiru ima golemu perspektivu. Da je na parketu i iskaže, tek se treba plasirati na veliko natjecanje, EuroBasket 2027. godine.