Lens bolji u gostima od Troyesa. Ivanović igrao do 67. minute

Nogometaši Lensa ostvarili su drugu uzastopnu prvenstvenu pobjedu svladavši na gostovanju domaći Troyes sa 3-1. Lens je poveo u 13. minuti, kad je nesretni Monfray skrenuo loptu u svoju mrežu nakon udarca Aguillara pa mu je upisan autogol. Nkada je izjednačio u 27. minuti, a gosti su ponovno poveli u završnici prvog dijela golom Edouarda (45+2). Konačnih 3-1 postavio je Aguillar u 55. minuti.

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović igrao je do 67. minute.

Lille je spašavao bod pred svojim navijačima u okršaju s Brestom. Mama Balde (6) je goste doveo u rano vodstvo, a Olivier Giroud je iz kaznenog udarca izjednačio (64).

PSG, Lille i Monaco imaju po 14 bodova, ali klub iz Kneževine ima i utakmicu manje pa se već u nedjelju može vratiti na vrh ljestvice. Četvrti je Rennes s 13 bodova, a i on ima utakmicu manje. Lens je pobjedom došao do 10 bodova i skočio na sedmo mjesto, a Troyes je predzadnji sa četiri boda.