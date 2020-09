Leteći Francuz: Zastao u zraku pa probio mrežu volejem...

<p>Oči francuske publike su u nedjelju navečer bile uprte na Park prinčeva gdje su<strong> PSG i Marseille</strong> odigrali ratničku utakmicu. Ali doslovno. Epilog je pobjeda Marseillea u Parizu nakon devet godina i čak 14 žutih kartona i pet crvenih. Jednostavno je nemoguće zasjeniti takvo što, ali to je uspio jedan nogometaš za većinu publike anoniman, od kojeg je to rijetko tko očekivao. </p><p>Brest je srušio Dijon u gostima 2-0 i došao do prve pobjede u sezoni. No ono što je priča dana je neviđen gol u sudačkoj nadoknadi. Irvin Cardona (23) nije poznat nogometaš, ali nakon ovoga bi mogao biti jer će sigurno biti jedan od kandidata za najljepši gol sezone.</p><p>Igrala se 95. minuta, Romain Perraud je ubacio loptu na desnu stativu. Nju je dočekao Cardona koji se vinuo visoko prema nebu i činilo se da će loptu udariti glavom. No predomislio se u posljednji trenutak, zastao u zraku i poslao loptu volejem u rašlje. Izgledao je kao da je stao na imaginarne ljestve, predomislio se: 'Ha, ja ću ipak nogom', skočio s ljestava i zakucao loptu. </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/Ligue1Follows/status/1305158392860811266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305158392860811266%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.index.hr%2Fclanak.aspx%3Fid%3D2212683" target="_blank">OVDJE</a></i></p><p>Izgledalo je toliko nerealno da nas je podsjetilo na legendarni crtić 'Gool!' i glavnog lika Tsubase Oozorija koji je zabijao golove kako god je želio. Bilo to volejem, dvostrukim škaricama, vatrenim loptama. </p><p>Cardona kao da se u sekundi pretvorio u legendarnog lika iz crtića i vratio nas u djetinjstvo.</p><p>Inače, riječ je o napadaču koji je poniknuo u Monacu, kalio se u belgijskom Cercle Bruggeu pa pronašao svoje mjesto u Brestu.</p><p> </p>