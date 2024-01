Letica: U Hajduku sam trošio na dresove da sam upao u minus... Nije istina da sam htio ići na silu

Golmanu Karlu Letici (26) predviđali su veliku karijeru kad je 10. ožujka 2018., s 21 godinom na leđima, završio na naslovnici španjolske Marce kao želja Real Madrida. Bio je tad u Hajduku, branio na stipendijskom ugovoru, a isti dan zabio je za pobjedu nad Istrom 3-2 u 96. minuti. Njegov je gol bio hit na društvenim mrežama (od 5:12 u videu).

Real Madrid ipak nije bio njegova nova destinacija, već je toga ljeta otišao u Club Brugge kod Ivana Leke za tri miljuna eura, ali brzo je završio na klupi. Počele su posudbe, SPAL, Sampdoria pa transfer bez odštete u Cluj. I tamo mu je istekao ugovor, jedno je vrijeme bio bez kluba, potpisao za rumunjski Hermannstadt, a od ove sezone je u švicarskoj Lausannei.

Kako je došlo do tog transfera otkrio je u gostovanju u A1 Nogometnom podcastu. Prste je u svemu imao bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić, a priča ide pomalo bizarno.

- To se tako brzo izdešavalo sve da je to meni bilo malo sumnjivo. Već sam ja bio upoznat s Klasnićem. Nazvao me i kaže: "Pa znaš, jesi zainteresiran za Švicarsku? Imam možda klub za tebe. Jesi zainteresiran?". Pa naravno, ja govorim. "Nu samo tren, samo tren dragi da te spojim s trenerom" - rekao je Letica i nastavio:

Letica: Trener me tražio preko WhatsAppa

- Na WhatsApp se spaja treći kontakt, trener. Gledaš, šta, jel se vi sprdate sa mnom? Jeste me uvatili u neku foru ili šta je? Trener govori: "Pratili smo te, sve super. Treba nam golman, treba nam brzo. Ti se uklapaš u te neke naše želje i ajmo reći profil koji gledamo i tražimo". Nisam vjerovao na prvu. I onda stvarno, kad su krenule ponude i to, onda sam shvatio u biti da je ozbiljno. Ajmo reći da se kroz dva, tri dana to sve završilo.

Karlo Letica tvrdi kako te 2018. nije htio napustiti Hajduk, već se nadao profesionalnom ugovoru s bijelima, ali ponuda, kaže, nikad nije stigla.

- Na kraju je to krivo prezentirano u medijima, gdje sam ja sam odlučio da bi išao, da ja na silu želim ići, što nije istina. Dobrih stvari je bilo, bilo je i loših stvari. Igrao sam sa stipendijskim ugovorom i bio sam voljan potpisati profesionalni. Ostao bih ili bi me prodali za više, tko zna. Ali bio sam otvoren. Očito njih to nije zanimalo ili ne znam što se dogodilo. Jednostavno, nisam dobio ponudu za profesionalni ugovor prije ponude odlaska - kazao je Karlo.

'Hajduk? Nije to baš bilo toliko bajno'

Trener Hajduka u to je vrijeme bio Željko Kopić, sportski direktor od ljeta Saša Bjelanović, a predsjednik Jasmin Huljaj. Letica kaže i kako je Poljud napustio s minusom na računu.

- Na kraju krajeva, jedan mjesec sam kupio više dresova i platio više puta da sam u minus ispao. Nije to bilo baš toliko bajno. Da, bio sam u super formi. Nisam bio nestrpljiv, ali odgovor kluba je kasnio ili uopće nije došao - kazao je bivši mladi hrvatski reprezentativac.