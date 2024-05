Leverkusen kao Neverlusen: Tko je sve imao sezonu bez poraza? Nepobjedivi i Hajduk i Dinamo

Bayer Leverkusen u četvrtak je nastavio sezonu iz snova u kojoj je prvi put postao njemački prvak. U prvoj utakmici polufinala Europske lige "apotekari" su svladali Romu na Olimpicu 2-0 i nadomak su mjesta u finalu 22. svibnja u Dublinu. Do kraja sezone očekuje ih i finale kupa 25. svibnja protiv Kaiserslauterna, koji se bori za ostanak u 2. Bundesligi, pa će i tu biti veliki favoriti. Momčad Xabija Alonsa nastavlja pohod na trostruku krunu.

Pokretanje videa... 00:22 Stanišić zalio Xabija pivom | Video: Instagram

Ali Bayer ima šansu podebljati ime u povijesnim knjigama. Odavno je srušio niz neporaženosti njemačkih klubova u svim natjecanjima koji je držao Bayern Hansija Flicka 2019. i 2020. (32 utakmice), Leverkusen je na 47! Do kraja sezone ima još pet utakmica, a ako uđe u finale EL-a, i šestu.

Bayer Leverkusen, kojem tepaju da je "Neverlusen" jer nikako da izgubi, srušio je rekord po broju utakmica bez poraza jednog kluba iz liga "petice" koji je držao Juventus s 43 utakmice od 2011. do 2012. Remi protiv West Hama u Europskoj ligi donio je i 44., a hrvatski reprezentativac Josip Stanišić golom za 1-1 nekoliko sekundi prije kraja spasio niz "apotekara" u Dortmundu.

Europa League - Semi Final - First Leg - AS Roma v Bayer Leverkusen | Foto: Alberto Lingria

Gledajući samo najjače europske lige kroz zadnjih 136 godina, otkad je formirana engleska liga, Bayer Leverkusen može postati tek deseti klub koji je prvenstvo završio bez poraza i tek četvrti u 91 godinu.

Od početka 1990-ih to je uspjelo tek Milanu u Italiji u sezoni 1991/92., Arsenalovim "Invinciblesima" u Engleskoj 2003/04. i Juventusu u Italiji 2011/12., ali nitko nije imao takav niz kao Leverkusen u svim natjecanjima. Izguraju li do kraja 54 utakmice i uzmu još dva trofeja, to će doista biti podvig koji će teško itko ikad ponoviti.

firo : 14.04.2024, football, football, 1.Bundesliga, 1.Liga, season 2023/2024, Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen | Foto: Ralf Ibing/DPA

Prvenstvene sezone bez poraza (pet najjačih liga)

1988/89., Engleska: Preston North End (22 utakmice)

(22 utakmice) 1912/13., Italija: Pro Vercelli (21)

(21) 1922/23., Italija: Genoa (28)

(28) 1929/30., Španjolska: Athletic Bilbao (18, dupla kruna)

(18, dupla kruna) 1931/32., Španjolska: Real Madrid (18)

(18) 1978/79., Italija: Perugia (30, bez titule!)

(30, bez titule!) 1991/92., Italija: Milan (34)

(34) 2003/04., Engleska: Arsenal (38)

(38) 2011/12., Italija: Juventus (38)

(38) 2023/24., Njemačka: Bayer Leverkusen (34)?

Nezaboravne sezone Hajduka i Dinama

Dva su najveća hrvatska kluba također imala ligašku sezonu bez poraza. Davne 1950. Hajduk je s generacijom Vladimira Beare, Bernarda Vukasa i Frane Matošića, pod trenerskom palicom Luke Kaliterne, bio prvak Jugoslavije s deset pobjeda i osam remija u 18. kola. Kasnije iste godine osnovana je njegova navijačka skupina Torcida.

Foto: HNK Hajduk

Dinamo je otišao do kraja u HNL sezoni 2014/15. s 26 pobjeda i deset utakmica uz gol-razliku 85-21. Marko Pjaca bio je najbolji igrač sezone, Angelo Henriquez ostao gol kratak za najboljeg strijelca iza Andreja Kramarića iako je on usred sezone otišao iz Rijeke u Leicester. Na klupi je bio Zoran Mamić, koji je u zadnjem kolu demonstrativno otišao s klupe kad je Ognjen Vukojević na zazivanje publike dobio oproštajne minute. "Modri" su pritom osvojili i Kup.

Dinamo pobjedom Rijeke postao prva mom?ad u povijesti HNL-a završivši sezonu bez poraza | Foto: Igor Kralj/PIXSELL