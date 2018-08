Lewandowski nahvalio Kovača: Zbog njega ostajem u Bayernu

Robert Lewandowski već je bio na izlaznim vratima Bayern Munchena. Nezadovoljan tretmanom u klubu, već se razmišljao o promjeni sredine, ali dolaskom Nike Kovača na klupu, stvari su se promijenile.

Poljak je prošle godine zabio 41 gol, a dobro je počeo i ovu sezonu. U 162 minute zabio je već četiri gola:

- Krajem prošle sezone nisam osjetio da me klub štiti, a u travnju i svibnju su me svi napadali kad nisam dao gol u tri važne utakmice. Nitko nije stao u moju zaštitu. No, kad je došao Niko Kovač i objasnio mi što očekuje od mene i momčadi, čuo sam jako puno lijepih stvari - rekao je Lewandowski i dodao:

- Nakon tog razgovora sam odlučio da ću ostati i svim srcem igrati za klub. Uopće se više ne zamaram idejama o transferu.