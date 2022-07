Lewandowski o Bayernu: Nisam otišao zbog Haalanda, lagali su i pričali o meni dosta gluposti

Poljski reprezentativac Robert Lewandowski (33) optužio je čelnike bivšeg kluba da šire laži o njegovom odlasku iz Bayerna.

Poljak je u Bayernu posljednjih osam sezona bio udarna špica, a s Kataloncima je potpisao govor na tri godine s opcijom produženja na još jednu. Barca će za njega službeno platila 45 milijuna eura plus još pet u bonusima.

Drama oko transfera trajala je tjednima s obzirom na to da ga nisu htjeli pustili iz kluba, a pisalo se da je Poljak ljut jer ga u Bayernu žele zamijeniti s Haalandom koji je prešao u redove Cityja.

- Nema to veze s njim. Ja sam čovjek kojem je istina najvažnija, pa i kad je loša po mene. Ne želim vam otkriti što se točno događalo, ali nije to zbog njega. Ne vidim zašto bi bio problem da je došao tu - rekao je Lewa za ESPN pa dodao:

- Određeni ljudi su mi lagali. Jedno su pričali, a drugo radili. Ja sam htio da sve bude čisto i nekima je to bio problem. Osjetio sam to i znao sam da je pravi trenutak da odem iz kluba. Osjećam da sam sada na pravom mjestu. Bilo je vrijeme za novo poglavlje u životu i karijeri. Dosta je politike bilo u posljednjih nekoliko tjedana kada sam pokušavao otići. Klub je pokušavao pronaći razlog zbog kojeg me prodaje jer je teško objasniti sve navijačima.

Lewandowski je s Bayernom osvojio sve što je mogao, a u 375 utakmica zabio je 344 gola.

- Morao sam prihvatiti takav odnos iako se o meni govorilo dosta gluposti i sr*nja. To nisu bile istine, ali znam da su i danas navijači na mojoj strani - zaključio je Lewandowski.

