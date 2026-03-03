Obavijesti

Sport

Komentari 1
VELIKI PRVAK

Lewis Hamilton će krenuti u 20. sezonu u karijeri: 'Sve potrebno za uspjeh je u vama. Ovo je san'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Lewis Hamilton će krenuti u 20. sezonu u karijeri: 'Sve potrebno za uspjeh je u vama. Ovo je san'
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Bilo je to 20 godina ispunjenih nevjerojatnim usponima i brutalnim padovima, s više pogrešaka nego što mogu izbrojati. Ali te pogreške učinile su putovanje još slađim, rekao je Hamilton

Admiral

Sedmerostruki svjetski prvak u formuli 1 Britanac Lewis Hamilton (41) nalazi se ispred svoje 20. sezone u Formuli 1. Hamilton je debitirao u F1 u Melbourneu 2007. za upravljačem McLarena osvojivši treće mjesto. Do sada je upisao 380 nastupa upisavši 105 pobjeda, dok se 202 puta uspinjao na jednu od stepenica podija. Samo Španjolac Fernando Alonso ima više nastupa, 425 puta se pojavio na startu.

Pre Season Testing
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

"Teško je čak i shvatiti stvarnost te brojke. Počelo je sa snom. Snom koji su neki nazivali smiješnim i rekli da nikada neće ništa značiti. Uvijek će biti ljudi koji sumnjaju u vas, ljudi koji vas pokušavaju blokirati, ali nikada ne možete prestati boriti se," napisao je Hamilton u objavi na Instagramu.

Hamilton je sedam puta bio svjetski prvak (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), baš kao i legendarni Nijemac Michael Schumacher.

"Bilo je to 20 godina ispunjenih nevjerojatnim usponima i brutalnim padovima, s više pogrešaka nego što mogu izbrojati. Ali te pogreške učinile su putovanje još slađim. Držite moć svoje sudbine. Sve što vam je potrebno za uspjeh je u vama. Zauvijek sam zahvalan na lekcijama, tihim trenucima, kaosu i mnogim ljudima koji su mi pomogli da slijedim i ostvarim svoje snove," dodao je.

Prva utrka nove sezone je VN Australije, 8. ožujka u Melbourneu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce
SJAJAN PAR

FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce

Nogometaš Tonio Teklić (26) ima cilj ostaviti Osijek u HNL-u, a s njim je stigla i Nika Manojlović (24). O njoj se jako malo zna u javnosti, ne izlaže se previše medijima
Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu
THE FAMILY

Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić poziraju nasmiješeni, okruženi impresivnom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase interijer
Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu
POGLEDAJTE GALERIJU

Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Maksimirski stadion simbol je promašenih arhitektonskih vizija i potrošenih milijuna! Od Tuđmanovih megalomanskih snova do "Plavog vulkana" i "kuglofa", svi planovi pali u vodu. Čeka se finalno rješenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026