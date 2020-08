Lewis skinuo Schumijev rekord: Vettel 7., Leclerc morao odustati

Nakon pole positiona u kvalifikacijama, Lewis Hamilton (Mercedes) stigao je do pobjede na VN Španjolske. Iza njega bio je Max Verstappen (Red Bull), a u Ferrariju je opet zakazao jedan od vozača

<p><strong>Max Verstappen</strong> je iznenadio <strong>Mercedese </strong>u Velikoj Britaniji, a ovaj je put bio bolji od <strong>Bottasa </strong>jer ipak se <strong>Lewis Hamilton</strong> vratio na 'prirodnu poziciju' - 1. mjesto! Tako je Britanac uzeo 25 bodova na <strong>VN Španjolske,</strong> a najbrži je krug odvozio njegov momčadski kolega Valteri Bottas. Hamilton je ovom pobjedom postao rekorder u broju postolja te ih ima 156, jedno više od <strong>Michaela Schumachera</strong>.</p><p>Najveće probleme u utrci imao je <strong>Charles Leclerc</strong> u <strong>Ferrariju </strong>koji je odustao u 39. krugu nakon što je prešao preko rubnika te mu se bolid okrenuo i gotovo ugasio. Odvozio je tek do boksa i završio utrku.</p><p>Većina stvari dogodila se u prvom krugu kad je <strong>Stroll </strong>uspio osigurati doći i ispred Bottasa što nije dugo trajalo, ali Max Verstappen je napravio velik posao i osigurao si drugo mjesto na kraju utrke. </p><p>U Ferrariju nikako da dođu do utrke u kojoj će oba vozača imati solidan uspjeh. Za razliku od Leclerca, <strong>Sebastian Vettel </strong>uspio je doći do sedmog mjesta nakon što je startao kao 11. uz lošu komunikaciju s boksom, ali valja napomenuti da je izvukao maksimum. Odličan je posao napravio i <strong>Sergio Perez</strong> koji se nakon dva tjedna vratio u <strong>Racing Point </strong>gdje ga je dosad mijenjao <strong>Nico Hülkenberg</strong>. Završio je ispred momčadskog kolege <strong>Lancea Strolla</strong>, ali koštala ga je kazna od pet sekundi zbog prevelike brzine kod upozorenja plavih zastava i zaustavljanja Lewisa Hamiltona te je na kraju završio na 5. mjestu dok je Stroll završio četvrti.</p><p>Kaznu od pet sekundi je iz istog razloga dobio i <strong>Daniil Kvyat</strong> iz<strong> AlphaTaurija </strong>koji je završio na 12. mjestu, a dobar je posao odradio i <strong>Carlos Sainz</strong> u <strong>McLarenu </strong>koji je na 'domaćem terenu' sa osme pozicije došao do šestog mjesta. Valja spomenuti i 14. poziciju veterana <strong>Kimija Raikkonena</strong> koji je umalo imao nesreću s <strong>Romainom Grosjeanom </strong>koji očito nije primijetio da je 'Iceman' krenuo u pretjecanje te je odradio veoma opasan pomak u desno, ali ništa se nije dogodilo - osim nekoliko Kimijevih psovki.</p><p>Sljedeća utrka na rasporedu je za dva tjedna, a na rasporedu je <strong>VN Belgije</strong>.</p>