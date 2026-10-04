Nizozemska, Portugal i Danska slavili u Ligi nacija, a Grčka opet zaustavila Njemačku! Oranje i Portugal preuzeli vrh, a drama je gorjela do zadnje minute
LIGA NACIJA Srbija je izgubila i četvrtu u nizu, Grci opet šokirali Nijemce, Portugal u četvrtfinalu
Nogometaši Nizozemske, Portugala i Danske ostvarili su pobjede u susretima četvrtog kola elitnog razreda Lige nacija, dok u susretu između Grčke i Njemačke nije bilo golova.
Nakon što su Augsburgu slavili s 1-0, Grci su još jednom zaustavili Njemačku. Ovoga puta nisu pobijedili, međutim niti u Solunu "elf" nije probio grčki zid. Gledatelji na Toumbi su vidjeli jedan gol, u 32. minuti je Jonathan Burkhardt zabio za Njemačku, no pogodak je poništen zbog igranja rukom, nakon pregleda VAR-a. Grci su ovim rezultatom osigurali barem treću poziciju na ljestvici. Video pogledajte OVDJE.
U drugom susretu Nizozemska je u Eindhovenu pobijedila Srbiju 2-1 preuzevši vrh ljestvice. Domaćin je poveo u 31. minuti golom Teuna Koopmeinersa iz slobodnog udarca iskosa. Izjednačio je Mihajlo Cvetković četiri minute kasnije pogodivši glavom nakon ubačaja Alekse Terzića.
"Oranje" je u 71. minuti stiglo do nove prednosti. Nakon ubačaja Denzela Dumfriesa, Tijjani Reijnders je vratio loptu pred gol na suprotnu vratnicu gdje se našao igrač Manchester Uniteda Joshua Zirkzee zabivši u praznu mrežu za 2-1. Nakon četiri kola vodi Nizozemska s osam bodova koliko ima i Grčka, Njemačka je treća s pet bodova, dok su Srbi na nuli.
Portugal je u skupini 4 upisao i četvrtu pobjedu nakon što je u Portu porazio Norvešku 2-1. Norveška je povela u 36. minuti sjajnim golom Kristoffera Ajera nakon ubačaja Martina Odegaarda. Branič Brentforda je primio loptu na rubu kaznenog prostora, a potom fantastičnim udarcem iskosa pogodio suprotne rašlje Dioga Coste. Pogodak se provjeravao zbog zaleđa, no sve je bilo čisto.
Samo dvije minute kasnije Portugal je izjednačio jednako lijepim golom Joaoa Cancela koji je sjajno pogodio s 16 metara. Domaćin je u 79. minuti okrenuo rezultat. Vitinha je odličnom loptom uposlio Joaoa Felixa, a ovaj je produžio do Goncala Ramosa koji je zabio za 2-1. Video pogledajte OVDJE. Nakon toga Flavio Conveicao dobio je dva žuta kartona zbog svađe sa sucem pa je i krenuo na njega. Video pogledajte OVDJE.,
U drugom susretu Danska je golom Rasmus Hojlund iz jedanaesterca u 75. minuti u Cardiffu pobijedila Wales. Portugal vodi s maksimalnih 12 bodova i potvrdio je plasman u četvrtfinale, Danska ima šest, a Norveška i Wales po tri boda.
Irska i Izrael u Bačkoj Topoli remizirali su 1-1. Utakmica je imala buran uvod jer su Irci ponovno gledali u pod dok je svirala izraelska himna. Video pogledajte OVDJE. Troy Parrott iz penala u 39. doveo ih je u vodstvo, a izjednačio je nesuđeni igrač Dinama Dor Peretz u 47. Video pogledajte OVDJE. Izraelci su zakucani za dno s dva boda, Irska i Kosovo borit će se za doigravanje za viši rang, dok je vodeća Austrija, koja je ranije u Prištini remizirala 1-1. Video pogledajte OVDJE.
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