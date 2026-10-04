LIGA NACIJA Srbija je izgubila i četvrtu u nizu, Grci opet šokirali Nijemce, Portugal u četvrtfinalu

Nogometaši Nizozemske, Portugala i Danske ostvarili su pobjede u susretima četvrtog kola elitnog razreda Lige nacija, dok u susretu između Grčke i Njemačke nije bilo golova.

Nakon što su Augsburgu slavili s 1-0, Grci su još jednom zaustavili Njemačku. Ovoga puta nisu pobijedili, međutim niti u Solunu "elf" nije probio grčki zid. Gledatelji na Toumbi su vidjeli jedan gol, u 32. minuti je Jonathan Burkhardt zabio za Njemačku, no pogodak je poništen zbog igranja rukom, nakon pregleda VAR-a. Grci su ovim rezultatom osigurali barem treću poziciju na ljestvici. Video pogledajte OVDJE.

Foto: Alexandros Avramidis

U drugom susretu Nizozemska je u Eindhovenu pobijedila Srbiju 2-1 preuzevši vrh ljestvice. Domaćin je poveo u 31. minuti golom Teuna Koopmeinersa iz slobodnog udarca iskosa. Izjednačio je Mihajlo Cvetković četiri minute kasnije pogodivši glavom nakon ubačaja Alekse Terzića.

"Oranje" je u 71. minuti stiglo do nove prednosti. Nakon ubačaja Denzela Dumfriesa, Tijjani Reijnders je vratio loptu pred gol na suprotnu vratnicu gdje se našao igrač Manchester Uniteda Joshua Zirkzee zabivši u praznu mrežu za 2-1. Nakon četiri kola vodi Nizozemska s osam bodova koliko ima i Grčka, Njemačka je treća s pet bodova, dok su Srbi na nuli.

Portugal je u skupini 4 upisao i četvrtu pobjedu nakon što je u Portu porazio Norvešku 2-1. Norveška je povela u 36. minuti sjajnim golom Kristoffera Ajera nakon ubačaja Martina Odegaarda. Branič Brentforda je primio loptu na rubu kaznenog prostora, a potom fantastičnim udarcem iskosa pogodio suprotne rašlje Dioga Coste. Pogodak se provjeravao zbog zaleđa, no sve je bilo čisto.

Foto: Rodrigo Antunes

Samo dvije minute kasnije Portugal je izjednačio jednako lijepim golom Joaoa Cancela koji je sjajno pogodio s 16 metara. Domaćin je u 79. minuti okrenuo rezultat. Vitinha je odličnom loptom uposlio Joaoa Felixa, a ovaj je produžio do Goncala Ramosa koji je zabio za 2-1. Video pogledajte OVDJE. Nakon toga Flavio Conveicao dobio je dva žuta kartona zbog svađe sa sucem pa je i krenuo na njega. Video pogledajte OVDJE.,

U drugom susretu Danska je golom Rasmus Hojlund iz jedanaesterca u 75. minuti u Cardiffu pobijedila Wales. Portugal vodi s maksimalnih 12 bodova i potvrdio je plasman u četvrtfinale, Danska ima šest, a Norveška i Wales po tri boda.

Irska i Izrael u Bačkoj Topoli remizirali su 1-1. Utakmica je imala buran uvod jer su Irci ponovno gledali u pod dok je svirala izraelska himna. Video pogledajte OVDJE. Troy Parrott iz penala u 39. doveo ih je u vodstvo, a izjednačio je nesuđeni igrač Dinama Dor Peretz u 47. Video pogledajte OVDJE. Izraelci su zakucani za dno s dva boda, Irska i Kosovo borit će se za doigravanje za viši rang, dok je vodeća Austrija, koja je ranije u Prištini remizirala 1-1. Video pogledajte OVDJE.