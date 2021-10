Započela je prodaja ulaznica uzvratnu utakmicu prvog kola Lige prvaka mladih kojoj Hajdukovi juniori u srijedu, 20. listopada, s početkom u 17 sati igraju protiv Škendije na Poljudu. Za navijače će biti otvorena tribina Istok (ulazi O, P, R i S), cijena ulaznice za odrasle je 30 kuna, a za djecu do 12 godina 10 kuna. Sezonske pretplate vrijede i za ovu utakmicu, a pretplatnici ne moraju preuzimat zamjensku ulaznicu, potrebno je samo predočiti sezonsku pretplatu na ulazu.

Podsjetimo, juniori Hajduka ostvarili su pobjedu u prvoj utakmici Lige prvaka mladih, momčad trenera Marijana Budimira u Skopju je pobijedila rezultatom 2:0, a oba pogotka zabio je Filip Čuić.

- Čestitam svojim igračima, stožera i svima koji su došli s nama ovdje u Skopje. Zadovoljni smo s rezultatom iako je u prvom poluvremenu bilo dosta nervoze u našim redovima, dosta pogrešnih pasova, ali to je normalno s obzirom na malu tremu koji igrači imaju s obzirom na to da prvi put igramo u ovom natjecanju. Ali bit će to još puno bolje kada budemo imali više utakmica u nogama. Dominirali smo cijelu utakmicu, mogli smo zabiti još koji gol, bilo je situacija gdje smo mogli odigrati bolje u zadnjoj trećini, ali i ovo je jako dobro. Nema opuštanja, imamo uzvrat, bitno je da igrači i stožer vjeruju u svoj rad. Siguran sam da ćemo odigrati još kvalitetnije u uzvratu – rekao je nakon susreta trener Hajdukovih juniora Marijan Budimir.



Ako prođu Škendiju, Hajduk će igrati protiv boljeg iz susreta Daugavpils – Minsk, vjerojatno će to biti bjeloruska momčad koja je slavila 4:0. Susreti 2. kola kvalifikacija igraju se 3. i 24. studenoga.

Za očekivati je da uzvrat protiv Škendije privuku i veliki broj navijača, kako onih koji imaju pretplatu, tako i ostalih koji ulaznice mogu nabaviti na sljedeće načine:

- Online na ulaznice.hajduk.hr

- Odjel za članstvo na Poljudu - radnim danima od 08 do 20 sati

- Hajduk Fan shop Joker svakodnevno od 9 do 21 sat

- Cro Fan Shop City Center one svakodnevno od 9 do 22 sata

- Cro Fan Shop Mall of Split svakodnevno od 9 do 22 sata

- Cro Fan Shop Trogirska 10 (pored Marmontove ulice) svakodnevno od 8 do 21 sat

- Prodajna mjesta Ticketshopa

- Kućice oko stadiona na dan utakmice - dva sata prije početka utakmice

Za sve navijače koji ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu organizirano je testiranje na dan utakmice od 10 do 17 sati na punktu iza južne tribini po cijeni od 50 kuna. Navijači koji se testiraju u srijedu za utakmicu juniora imaju dodatan popust na testiranje za sljedeću prvenstvenu utakmicu Hajduk - Gorica koja je na rasporedu u subotu na Poljudu. Uz predočenje testa za utakmicu juniora, cijena testa za utakmicu Hajduk - Gorica, bit će 30 kuna.