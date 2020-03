Liječnici uvjereni: Serie A neće početi prije početka svibnja...

Talijanska Serie A prvotno je zbog korona virusa odgođena do 3. travnja, a odluka o tome što će biti s prvenstvom još nije donesena.

S obzirom na to da je nemali broj igrača zaražen, a u nekim klubovima ima ih i nekoliko, poput Sampdorije s čak sedam slučajeva, a i da je broj zaraženih u Italiji općenito eskalirao, liječnici sumnjaju kako će ta prvotno donesena odgoda biti dovoljna.

Kao idealno rješenje stvorilo se to da se prvenstvo nastavi 3. svibnja. U Italiji očekuju kako bi Uefa pristala na to jer smatraju kako se Europsko prvenstvo ionako neće odigrati ove godine, a jedini cilj je odigrati sve utakmice do 30. lipnja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U slučaju da utakmice traju i kroz srpanj, došlo bi do problema druge vrste. Većina igrača kojima ističu ugovori ovog ljeta ističu upravo krajem lipnja, a momčadi bi tako ostale bez određenih igrača par kola prije prvenstva ili bi pak neke igrače koji su na posudbi morali u tom trenutku slati natrag u matične klubove.

Po ovom planu treninzi bi započeli dva tjedna prije početka nastavka prvenstva, dakle sredinom travnja.

U Italiji je u subotu bilo preko 17 i pol tisuća slučajeva zaraze, a umrlo je preko 1250 ljudi.