Liječnik: Sad svaki udarac za Cro Copa može biti fatalan...

Udarci kakve primaju borci u boksu ili MMA sportovima nisu normalni udarci, oni su višestruko jači. Svaki od njih može biti fatalan. Iako Mirko Filipović nije bio moj pacijent, generalno mogu reći da nakon moždanog udara i bavljenja ovakvim sportom doista svaki udarac u budućnosti može dovesti do smrti, kaže nam predstojnik Klinike za neurokirurgiju KB Dubrava, prof.dr. Darko Chudy.

Nazvali smo ga kako bi nam sa stručne strane objasnio što se dogodilo u slučaju Mirka Filipovića, kojem je u vratu pukla vena i imao je krvarenje u mozak. Nakon moždanog udara morao je objaviti kraj karijere.

'Svaki nokaut je potres mozga'

Teško je utvrditi sa sigurnošću, kaže prof.dr. Chudy, je li uzrok moždanog udara kod sportaša kao što je Mirko u dugogodišnjim napornim treninzima, ili su i udarci tu imali ulogu. Jer svaki nokaut u ringu, kaže liječnik, zapravo je potres mozga.

- Mozak pliva u tekućini, likvoru, i na taj je način zaštićen. Živčane stanice najosjetljivije su stanice u našem organizmu, a kod tako snažnih udaraca, kakve razmjenjuju sportaši u ringu, mozak zapravo udara u stijenke lubanje i dolazi do nagnječenja, kontuzija. To su zapravo brojna mikrokravrenja, i zato opet ističem da je svaki nokaut zapravo žestoki potres mozga - tumači prof.dr. Chudy dodajući da je poznato kako udarci u glavu u kontaktnim sportovima mogu imati teške posljedice.

'Trenerski posao bio bi idealan'

Za Mirka više, to je sigurno, nema čak ni sparinga niti bilo kakvih imalo težih treninga. Generalno gledano, kao i svatko tko je preživio moždani udar, i Mirko će se, kaže prof.dr. Chudy, u budućnosti moći rekreirati, ali će pritom morati biti vrlo pažljiv.

Lijekovi koji se uzimaju nakon moždanog udara sprječavaju zgrušavanje krvi i smanjuju mogućnost tromboze, ali uz takve lijekove, naime, i najmanji udarac može biti fatalan.

U povijesti boksa zabilježeni su slučajevi, ističe liječnik, gdje su boksači umirali u ringu nakon udaraca u glavu, a praktički nema niti jednog boksača na kojem se u starijoj dobi ne vide posljedice sporta kojim su se bavili.

Najbolji primjer je, kaže prof.dr. Chudy, Muhammad Ali koji je obolio od Parkinsonove bolesti

- Borilački sportovi odlični su za rješavanje stresa. U Americi je sport broj jedan za menadžere upravo boks. No to je sve preporučljivo u okvirima rekreativne varijante, a profesionalno bavljenje je nešto posve drugo i nosi velike zdravstvene rizike. No ono što možemo reći je da su svi ti borci, meni se čini, dobri ljudi, imaju veliko srce. Takav je i naš Mirko. Očito kroz to čime se bave ispucaju sve negativnosti i ne akumiliraju ih u sebi - kaže prof.dr. Chudy dodajući da će se Mirko u budućnosti moći baviti borilačkim sportovima isključivo kao trener i netko tko će svoja znanja prenositi na druge.

Mirko je, naime, pun energije, pa bi upravo trenerski posao za njega mogao biti idealan izlaz iz ove situacije.