Nepoznati Cro Cop: Posuđivao sam 20 kn da bih imao za jelo

U prvom nastupu za UFC 2007. godine ušetao je u dvoranu dok je u podlozi svirala himna PRIDE-a, a ne Duran Duranovi 'Wild Boysi'. Htio je Mirko tako odati počast organizaciji u kojoj je stvorio ime.

Ni dvije godine prije toga nisu svirali taktovi Duran Duranovog megahita. Meč je bio protiv Marka Hunta, a u pozadini Shortyjeva pjesma 'Dođi u Vinkovce'. Izgubio je tada na bodove i uskoro opet vratio Duran Duran na playlistu. Ima neka posebna veza između njega i te pjesme za koju je rekao da je ne može podnijeti kad je čuje na radiju, ali kad ulazi u ring, e to je nešto drugo.

Mnogi ne znaju i da je njegov prvi nadimak bio Tigar, a ne Cro Cop. Prije nego je preuzeo kultni nadimak odradio je nekoliko mečeva kao Mirko Tigar. Mirko Filipović objavio je kraj karijere zbog zdravstvenih problema. Otkrio je kako je imao moždani udar i da će jedina borba koju će od sada imati biti ona za život.

[video: 1204757 / Mirko filipović imao moždani udar i obznanio kraj karijere]

Ne smije više primiti niti jedan udarac u glavu, jer bi svaki mogao biti poguban. Nema više sparinga i spartantskog života. Nije ovo jedan od njegovih oproštaja, jedan od onih trenutaka kad bi počeo oproštajnu rečenicu, a onda usred nje promijenio mišljenje. Ovaj put je kraj.

Mi ćemo se prisjetiti početaka. Od one šupe koja je bila napola svinjac i u kojoj je sve počelo, do zaluđenosti borilačkim sportovima i nevjerojatnoj žrtvi i odricanju. Mirko nikad nije zaboravio otkud je došao. Kao što nije zaboravio ni tko ga je primio kad je u 3. razredu srednje škole kao Slavonac iz Privlake, prognanik iz ratom zahvaćenog područja, stigao u Varaždin.

- Teta Nada i čika Željko koji su me tada udomili su nažalost umrli, ali njihova djeca Igor i Martina i danas žive u toj kući u kojoj vode dječji vrtić i s njima sam u kontaktu - ispričao je Mirko u ekskluzivnom intervjuu kolegi Draženu Brajdiću iz Večernjeg lista 2017. godine, koji prati borilačke teme.

Kad se prvi put išao boriti u Japan, bio je podstanar. Nije imao automobil, na treninge je išao gradskim prijevozom. Dok je bio u vojsci, bio je stacioniran u Samoboru, a na treninge je išao u Zagreb, u Dubravu. Kako nije imao novca za jelo, vraćao se iz Zagreba u Samobor na vojnički ručak pa natrag na trening. Odricanje i žrtva bili su dio njega od početaka.

Za prvu borbu u Japanu dobio je 5000 dolara, bilo je to protiv legendarnog Le Bannera. Prije toga su njegovi mečevi bili besplatni. Cigaretu nikad nije zapalio, kao što nikad ne pije ni alkohol. U mladosti je radio svašta kako bi se prehranio. Prisjetio s e i kako mu je majka dala zadnjih 400 maraka kad je odlazio u Zagreb.

Plakala je majka, plakao je Mirko. Znao je da joj je to zadnji novac. I baš je zato ovakakv kakav je. Nikad nije zaboravio otkud je došao.

- Bilo je dana kad sam morao posuditi 20 kuna u bonovima da bih imao za ručak i večeru. Kad sam došao u Zagreb, bio sam 'ilegalac' u Studentskom domu, u sedmom paviljonu, soba 22. Jedne noći me uhvatila kontrola, cimer je zaboravio zaključati. Dogovor je bio, ako netko pokuca, ja skačem kroz prozor. Mislim da me uhvatio zamjenik ravnatelja ili tako nešto. Molio sam da ga me ne izbaci jer ću završiti na cesti. Obećao mi je da će me pustiti da ostanem neko vrijeme. Imao sam sreću da naletim na takvog čovjeka - ispričao je Mirko kolegi Brajdiću u intervjuu.

Za razliku od mnogih zvijezda, novac je ulagao pametno. Za bijesne automobile kaže da su 'porez na budale' i da ih nikad ne bi kupovao sinovima, kojima je, čim je zaradio ozbiljniji novac, kupio stanove da ne bi morali razmišljati što će i kako kasnije. Htio je da mu djeca cijene svaku kunu, ali kad se radi o školovanju, tu nema limita.

- Omogućit ću im sve, platit ću im, ako će htjeti, najbolje fakultete na svijetu. Ako žele na Harvard, ići će. Njihova školarina neće imati limita. Ali nikad im neću kupovati bijesne automobile. Ni ja to ne volim - ispričao je Mirko u tom intervjuu.

