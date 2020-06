Liječnik saveza: Dimitrov me zvao i spominjao je samo lakat

Sve dane osim finala bilo je sasvim dovoljno mjesta na tribinama da se stvori dovoljan razmak, ali ljudi se nisu toga pridržavali, kaže voditelj zdravstvene službe Hrvatskog teniskog saveza, dr. Igor Borić

<p>Je li <strong>Grigor Dimitrov </strong>zaražen došao u Zadar, je li skrivao simptome od drugih, je li se odbijao testirati... Odgovora i teorija oko "epicentra" završnice Adria Toura u Zadru mnogo je, a što je istina, valjda će jednom otkriti i sam Bugarin.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Otkazuje se finale Adria Toura</strong></p><p>Organizatori, što oni u HTS-u, što pod okriljem Adria Toura, znaju da je 19. tenisač svijeta prijavio tek bolove u laktu. Za ostale njegove poteškoće nisu znali.</p><p>- Kontaktirao sam s Dimitrovim, doduše samo telefonski. Preko nekih kanala došao je do mene i obratio mi se u četvrtak ujutro vezano uz bolove koje je osjećao u laktu - prisjetio se dr.<strong> Igor Borić</strong>, voditelj zdravstvene službe Hrvatskog teniskog saveza, u razgovoru za Sportske novosti.</p><p>- O drugom mi nije ništa o tome govorio, tako da o svemu tome ni nemam informaciju.</p><p>Iako su na tribine Višnjika ulazili i ljudi bez ulaznica, a bilo ih je više nego je preporučeno, Borić smatra da su se navijači svejedno mogli kontrolirati poštivanjem socijalne distance.</p><p>- Bilo je previše ljudi na tribinama i publika se loše samokontrolirala po pitanju distance i dezinfekcije ruku. Sve dane osim finala bilo je sasvim dovoljno mjesta na tribinama da se stvori dovoljan razmak, ali ljudi se nisu toga pridržavali.</p><p>Predsjednica HTS-a<strong> Nikolina Babić</strong> istaknula je kako je HTS učinio sve što je trebao.</p><p>- Mi smo prema preporuci i prodavali karte. Ja sam osobno na otvaranju turnira zamolila gledatelje da se drže svih mjera. Zaštitari? Angažirali smo ih dovoljno, više od 100. Dezinficijensa je bilo na svakom ulazu, u novinarskim prostorijama, onima u VIP-u. Mi sada govorimo o pet slučajeva u Zadru s tim velikim događajem, a u drugim krajevima Hrvatske ima više zaraženih bez ikakvog događaja - rekla je.</p><p>- Mjere u Hrvatskoj više ne uključuju obavezno testiranje stranaca. Nitko od igrača nije tada imao simptome. Dimitrov je zvijezda i sigurno da se ne bi razvila ovakva priča i tenzija oko turnira da to nije on, nego bilo tko drugi u Zadru, pa taman i u kompleksu Višnjika.</p>