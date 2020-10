No to priznanje joj ba\u0161 i nije pomoglo. Zgodna Amerikanka je nedavno otkrila kako joj zbog te izjave sada jo\u0161 vi\u0161e pati ljubavni \u017eivot i da joj je jo\u0161 te\u017ee prona\u0107i de\u010dka.\u00a0

<p><strong>Lolo Jones</strong> jedna je od najljepših atletičarki, jedna od onih koja privlači pozornost na stadionima, a posebno ju je privukla priznanjem da se još nije seksala iako ima 38 godina. Razlog je taj što to želi učiniti tek kada se uda.</p><p>- Pokušavala sam s ljudima iz različitih društvenih sfera, čak i s kolegama atletičarima, ali uvijek je završavalo prekidima i mojim slomljenim srcem. Odlučna sam u tome da se prvi put seksam tek kad stupim u brak, ali nikako da nađem pravog muškarca - požalila se Jones.</p><p>No to priznanje joj baš i nije pomoglo. Zgodna Amerikanka je nedavno otkrila kako joj zbog te izjave sada još više pati ljubavni život i da joj je još teže pronaći dečka. </p><p>- To je bila pogreška. To mi je ubilo sve spojeve nakon toga. Nisam uopće imala šanse. Prije sam barem imale neke šanse. Prije bih uvijek razmišljala. 'Okej, kako da mu kažem'. 'Hoću li pričekati dok ne shvati mene kao osobu ili da samo bacim bombu?' - priča Lolo.</p><p>Na <strong>Olimpijskim igrama u Londonu</strong> prelijepoj atletičarki je bronca pobjegla za deset stotinki, a bila je i na Hanžeku u Zagrebu gdje je i tamo bila u centru pozornosti zbog svojeg predivnog izgleda, ali naravno i zbog svojih trkačkih sposobnosti. Jones je jedna od rijetkih sportašica koja je predstavljala SAD na zimskim i ljetnim OI. U Pekingu i Londonu trčala je na 100 m s preponama, a u Sočiju se 2014. godine natjecala u bobu.</p><p>No smatra kako joj je nevinost više odmogla nego pomogla u karijeri.</p><p>- Seks vam zapravo pomaže kao sportašu. Dobar je za vaše hormone. Dakle, ja sam u nepovoljnom položaju.</p><p>Od svoje zamisli da nema seksa prije braka i dalje ne odustaje. </p><p>- Ne znam zašto me Bog još uvijek nije blagoslovio brakom. Mnogi mi se muškarci sviđaju, ali u veze sa mnom ulaze uvjereni da će mi promijeniti stav. Napuštaju me kada shvate da neće biti seksa prije oltara - kaže nezadovoljna Jones. </p><p>Ne brine ju nimalo što joj je već 38 godina, a noć u kojoj će izgubiti nevinost zamišlja kao posebnu s<strong> romantičnim ugođajem</strong>.</p><p>. Nevinost je poklon koji želim dati budućem suprugu. Ali shvatite, ovo putovanje je tako teško. Ovo mi je najteža stvar u životu. Puno teže od treninga za Olimpijske igre i od završetka školovanja - kazala je ona.</p>