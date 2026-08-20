Lijepa zarada: Evo koliko je Hajduk do sada zaradio u Europi

Hajduk je nakon četiri godine i ispadanja od Villarreala ponovno u play-offu Konferencijske lige, korak do europske jeseni nakon 16 godina, nakon što je u dvije utakmice izbacio litavski Žalgiris 9-2, odnosno 4-0 u uzvratu. U prvoj utakmici doigravanja odigrao je 2-2 protiv Rakowa na Poljudu.

Splitski klub dosad je od Uefe zaradio 525.000 eura, a taj će iznos nastavkom natjecanja dodatno povećati. Prema Uefinu sustavu raspodjele novca za sezonu 2026/27., nastup u svakom kvalifikacijskom krugu vrijedi 175.000 eura. Bijeli su taj iznos dobili za prvo pretkolo, u kojem su izbacili Žilinu, za drugo, u kojem je ispao od Pafosa, za treće protiv Žalgirisa, kao i za ulazak u posljednje.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ispadne li Hajduk u doigravanju protiv Rakowa (uzvrat se igra 27. kolovoza u Poljskoj), pripast će mu eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,45 milijuna eura. Najveći financijski dobitak donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno s naknadama za četiri odigrana kvalifikacijska kruga Hajduk bi osigurao najmanje 3,87 milijuna eura.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.

