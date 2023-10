Lillard u debiju oborio klupski rekord, LeBron i Durant susreli se na parketu nakon pet godina

U noći s četvrtka na petak odigrane su dvije utakmice u NBA ligi. Milwaukee je na svom terenu slavio protiv Philadelphije 118-117, dok su Lakersi također kod kuće pobijedili Phoenix 100-95.

Za Buckse je debitirao Damian Lillard koji je utrpao ukupno 39 koševa te tako oborio klupski rekord po broju koševa u debitantskom nastupu, koji je do sinoć držao Terry Cummings (1984. ubacio 34 koša).

Domaćin je u drugoj četvrtini imao +19 (57-38), a gosti su se uspjeli vratiti u zadnjoj četvrtini te čak doći i do vodstva +8 (102-94), no Bucksi su se uspjeli oporaviti i doći do prve pobjede u sezoni.

Foto: Jonathan Hui

Giannis Antetokounmpo je dodao 23 koša uz 13 skokova, dok je pobjednička momčad imala čak četiri igrača s 20+ koševa. Maxey je ubacio 31 koš, dok je čudesni Kelly Oubre s klupe dodao 27 pogodivši devet od 11 šuteva iz igre (trica: 5/6). Joel Embiid završio je susret s 24 koša, sedam skokova i šest asistencija.

Susret Lakersa i Sunsa bio je ujedno i prvi susret LeBrona Jamesa i Kevina Duranta od 2018., a slavio je onaj onaj iskusniji...

Foto: Gary A. Vasquez

Premda je Durant ubacio 39 koševa, Phoenix je poražen u Crypto Areni u Los Angelesu. Lakersi su imali dvojicu raspoloženih - Anthonyja Davis koji je ubacio 30, te LeBrona koji je bio blizu triple-double učinka (21 koš, osam skokova, devet asistencija), dok se u gostujućem sastavu itekako osjetio izostanak najveće zvijezde Devina Bookera koji je propustio susret zbog ozljede stopala.