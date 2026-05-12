Lino Červar ponovo jaše! Stiže na klupu makedonskog kluba

Kakva vijest iz Sjeverne Makedonije! Trofejni hrvatski trener Lino Červar (75) preuzima klupu Eurofarm Pelistera. Klub i Červar dogovorili su suradnju za iduću sezonu, javljaju makedonski mediji. Eurofarm je ove sezone ostao bez titule prvaka, promijenio je već tri trenera ove sezone i sada je vrijeme za remont, a predvodit će ga veliki hrvatski stručnjak. Informacija bi uskoro trebala biti potvrđena.

Tako će se Červar nakon sedam godina vratiti trenerskom poslu. Također, Červar je već u razgovorima s klubom oko pojačanja za iduću sezonu. Červar je u Makedoniji radio čuda s Autokomandom i Metalurgom, a bio je i izbornik reprezentacije. S autokomandom je došao do četvrtfinala Lige prvaka, a njegova ostavština u Metalurgu je zaista sjajna.

Osvojio je tri prvenstva Makedonije i tri Kupa s Metalurgom, a u prvoj sezoni SEHA lige doveo je klub do drugog mjesta. Njegove zasluge za hrvatski rukomet svi znaju, a najviše sjaji zlato na Olimpijskim igrama u Ateni iz 2004. godine. Iako je već u godinama, njegova stručnost i znanje je ogromno te se nadaju da će vratiti Eurofarm na vrh makedonskog rukometa i napraviti iskorak u Ligi prvaka.