Lino Červar, legendarni hrvatski trener, vraća se na scenu preuzimajući Eurofarm Pelister! Klub je odabrao Červara da provede remont u momčadi i vrati ju na vrh makedonskog rukometa
Lino Červar ponovo jaše! Stiže na klupu makedonskog kluba
Kakva vijest iz Sjeverne Makedonije! Trofejni hrvatski trener Lino Červar (75) preuzima klupu Eurofarm Pelistera. Klub i Červar dogovorili su suradnju za iduću sezonu, javljaju makedonski mediji. Eurofarm je ove sezone ostao bez titule prvaka, promijenio je već tri trenera ove sezone i sada je vrijeme za remont, a predvodit će ga veliki hrvatski stručnjak. Informacija bi uskoro trebala biti potvrđena.
Tako će se Červar nakon sedam godina vratiti trenerskom poslu. Također, Červar je već u razgovorima s klubom oko pojačanja za iduću sezonu. Červar je u Makedoniji radio čuda s Autokomandom i Metalurgom, a bio je i izbornik reprezentacije. S autokomandom je došao do četvrtfinala Lige prvaka, a njegova ostavština u Metalurgu je zaista sjajna.
Osvojio je tri prvenstva Makedonije i tri Kupa s Metalurgom, a u prvoj sezoni SEHA lige doveo je klub do drugog mjesta. Njegove zasluge za hrvatski rukomet svi znaju, a najviše sjaji zlato na Olimpijskim igrama u Ateni iz 2004. godine. Iako je već u godinama, njegova stručnost i znanje je ogromno te se nadaju da će vratiti Eurofarm na vrh makedonskog rukometa i napraviti iskorak u Ligi prvaka.
