Lino Červar preuzeo Eurofarm: 'Ovdje je rukomet religija i to će biti moj zadnji posao u karijeri'

Sada je i službeno, Lino Červar vraća se na klupu! Od iduće sezone bit će trener Eurofarm Pelistera iz Bitole, a kub je sve objavio na društvenim mrežama. Tako se legendarni Lino vraća u Sjevernu Makedoniju, gdje je s Metalurgom napravio sjajnu priču. Kako je najavio, ovo će u biti zadnji trenerski posao u karijeri.

- Čast mi je raditi u Bitoli, gradu goleme rukometne tradicije. Nakon osam godina vraćam se u svoju drugu domovinu i ovdje ću završiti karijeru. Već sam ranije odlučio da je vrijeme za kraj, a najljepše je to učiniti u gradu u kojem je rukomet religija. Ovdje ljudi vole sport, a raditi ono što voliš najveća je sreća. Vidio sam da u Bitoli postoji želja da dođem i prihvatio sam poziv - rekao je Červar na konferenciji za medije pa dodao:

- Pozdravljam sve bivše trenere i igrače koji su nastupali za Eurofarm Pelister, za mene najveće rukometno ime u Makedoniji. Čeka me težak zadatak, konkurencija je velika, ali moramo zadržati pozitivan stav. Treba pohvaliti konkurente, Vardar, koji se probudio i napreduje krupnim koracima, kao i Ohrid, koji je osvojio europski naslov. Moramo biti prijatelji i surađivati, ali na terenu će biti borbe. Mi smo jedna obitelj, dat ćemo sve od sebe i opravdati povjerenje.

Njegova ostavština u makedonskom rukometu je golema. S Metalurgom je bio višestruki prvak zemlje (četiri ligaška naslova i tri Kupa), s klubom je stigao do finala premijernog izdanja Seha lige, a 2014. i 2015. doveo je skopski klub do četvrtfinala Lige prvaka. Kao izbornik Hrvatske osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Ateni 2004., svjetsko zlato u Portugalu 2003. te druga sjajna europska odličja.

