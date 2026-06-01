Obavijesti

Sport

Komentari 0
'MAGO DI UMAGO'

Lino Červar preuzeo Eurofarm: 'Ovdje je rukomet religija i to će biti moj zadnji posao u karijeri'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Lino Červar preuzeo Eurofarm: 'Ovdje je rukomet religija i to će biti moj zadnji posao u karijeri'
Foto: Rk Eurofarm Pelister

Lino Červar se vraća na klupu kao trener Eurofarm Pelistera! Legendarni trener završit će karijeru u Bitoli, gradu s rukometnom tradicijom. Bit će to njegov posljednji trenerski angažman

Admiral

Sada je i službeno, Lino Červar vraća se na klupu! Od iduće sezone bit će trener Eurofarm Pelistera iz Bitole, a kub je sve objavio na društvenim mrežama. Tako se legendarni Lino vraća u Sjevernu Makedoniju, gdje je s Metalurgom napravio sjajnu priču. Kako je najavio, ovo će u biti zadnji trenerski posao u karijeri.

- Čast mi je raditi u Bitoli, gradu goleme rukometne tradicije. Nakon osam godina vraćam se u svoju drugu domovinu i ovdje ću završiti karijeru. Već sam ranije odlučio da je vrijeme za kraj, a najljepše je to učiniti u gradu u kojem je rukomet religija. Ovdje ljudi vole sport, a raditi ono što voliš najveća je sreća. Vidio sam da u Bitoli postoji želja da dođem i prihvatio sam poziv - rekao je Červar na konferenciji za medije pa dodao:

- Pozdravljam sve bivše trenere i igrače koji su nastupali za Eurofarm Pelister, za mene najveće rukometno ime u Makedoniji. Čeka me težak zadatak, konkurencija je velika, ali moramo zadržati pozitivan stav. Treba pohvaliti konkurente, Vardar, koji se probudio i napreduje krupnim koracima, kao i Ohrid, koji je osvojio europski naslov. Moramo biti prijatelji i surađivati, ali na terenu će biti borbe. Mi smo jedna obitelj, dat ćemo sve od sebe i opravdati povjerenje.

Njegova ostavština u makedonskom rukometu je golema. S Metalurgom je bio višestruki prvak zemlje (četiri ligaška naslova i tri Kupa), s klubom je stigao do finala premijernog izdanja Seha lige, a 2014. i 2015. doveo je skopski klub do četvrtfinala Lige prvaka. Kao izbornik Hrvatske osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Ateni 2004., svjetsko zlato u Portugalu 2003. te druga sjajna europska odličja.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi najboljeg na svijetu, ali skriva obline i lice svaki put u javnosti
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi najboljeg na svijetu, ali skriva obline i lice svaki put u javnosti

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora
UŽIVO Transferi: Spursi traže stopera, 'meta' je Dominguez?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Spursi traže stopera, 'meta' je Dominguez?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
VIDEO Pogledajte trenutak nokauta hrvatskog boksača na malonogometnom turniru
NA GOAT LIGI

VIDEO Pogledajte trenutak nokauta hrvatskog boksača na malonogometnom turniru

Marko Martinjak (35) predstavnik je nogometne ekipe koja se natječe u Goat ligi te je trebala igrati finale, ali je izbačena zbog incidenta. Martinjak se posvađao s jednim od igrača druge momčadi finala te ga je udario glavom u glavu. Igraču je navodno pukla arkada, a Goat liga poslala je priopćenje u kojem je navela da je ta momčad diskvalificirana. Finale je prekinuto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026