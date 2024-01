Lino Červar: Sve osim osvajanja medalje na Euru bio bi neuspjeh

Najuspješniji hrvatski rukometni izbornik Lino Červar (73) smatra kako bi sve osim osvajanja medalje na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Njemačkoj bio neuspjeh.

- Zvijezda vodilja je uvijek medalja, meni je uvijek bio cilj pobijediti i biti bolji od protivnika. Tako i sada razmišljam. Reprezentaciju sada čini više mladih igrača, gladni pobjeda, ali moramo istodobno biti pametni jer možemo pobijediti bilo koga s jednom skromnošću - rekao je Červar u izjavi za Hinu dodavši kako hrvatski rukometaši moraju biti svjesni činjenice da im neće ni u jednom susretu biti lako.

- Španjolska ima vrlo dobre igrače, no mislim da su trenutno u malom padu. Jednostavno neće biti lako, mi ne smijemo nikoga podcijeniti, a kamoli Španjolsku, no uz veliku potporu s tribina možemo ostvariti uspjeh - istaknuo je bivši hrvatski izbornik koji smatra da ishod utakmice protiv Španjolske neće odrediti daljnji nastavak ovog natjecanja jer, kako je rekao, "bit će tu još teških utakmica, no pobjeda u ovom susretu bi hrvatskoj reprezentaciji dala dobar vjetar u leđa".

- Svi danas znaju igrati rukomet, to je već postala fraza. Stoga mi moramo ići polako iz utakmice u utakmicu, trebamo imati samopouzdanje, biti sigurni u sebi i u konačnici moramo biti ambiciozni. Jer, ako imaš visoke ciljeve sigurno da ćeš napraviti veliki rezultat, ukoliko su ti ciljevi niski ostvarit ćeš skromne i niske rezultate - poručio je Lino Červar dodavši kako on "puca prema mjesecu jer ako u kojem slučaju izgubi, i dalje će ostati među zvijezdama".

'Drugo me ne zanima, takve nam moraju biti ambicije'

- Vjerujem u mlade, i zato smatram da je naš uspjeh na Europskom prvenstvu isključivo medalja. Drugo me ne zanima, jer kad vi imate igrače koji igraju u najkvalitetnijim klubovima i ligama u Europi poput Duvnjaka, Cindrića i ostalih, onda takve moraju biti i naše ambicije. Uvijek ponavljam istu tezu, u sportu ne pobjeđuje uvijek tko je bolji, već reprezentacija koja ono što zna, savršeno odigra. Vjerujem u rad i taktiku i rad - naglasio je Lino Červar.

- Kad me netko pita koji je uspjeh sjajnih rezultata reprezentacije pod mojim vodstvom i osvajanja čak devet medalja, uvijek odgovaram isto, srce i karakter rukometaša. To je najvažnije jer ja sam osoba odnosno trener koji više gleda na um nego na tijelo i uvijek sam proučavao način na kojem mogu utjecati na glavu igrača - zaključio je Červar.

'Otvaranje na nogometnom stadionu treba respektirati'

Komentirajući sjajnu atmosferu na stadionu Merkur-Spiel Arena u Düsseldorfu gdje je susret između Njemačke i Švicarske pratilo 53.586 gledatelja čime je postavljen novi svjetski rekord koji će biti teško nadmašiti, Červar je istaknuo kako se rijetko koja zemlja može to priuštiti.

- Godine 2020. godine kada smo osvojili srebro u Stockholmu bilo je 20.000 gledatelja, no ovo u Njemačkoj je nešto što doista treba respektirati. Rukomet je u Njemačkoj iza nogometa, sport broj jedan i to je zasigurno bio sjajan i fantastičan promotivni potez. No, da bi rukomet podigli na još veću razinu treba konzistentnost i u drugim rukometnim elementima i stvarima - poručio je Lino Červar.