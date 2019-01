Lino poludio: Ovo je rukometna pljačka, ma krađa samo takva!

Lino Červar potpuno je poludio na danske suce nakon poraza od njemačke rukometne reprezentacije. Naši rukometaši izgubili su s jedan razlike u utakmici punoj kontroverznih sudačkih odluka.

- Išlo je nama, išlo, ali suci nisu dozvolili. Moram to reći javno i glasno. Ovo je bila pljačka koju je vodio cijeli rukometni svijet. Oni i Danci su nam oteli prvenstvo 2008., 2009. i 2010. Mi smo zaslužili pobjedu. To treba javno reći bez da se itko uvrijedi da amateri suci odlučuju o našim sudbinama. To je nedopustivo. Ne može ovakav njihov nasilnički nastup oduzeti nama pobjedu. Mi smo jučer loše igrali, a danas smo ih nadigrali - rekao je Červar pa dodao:

- Ovo je nedopustivo. Mi građani Hrvatske moramo se boriti za dostojanstvo i ne dozvoliti da nas se krade javno - rekao je revoltirani Červar nakon utakmice.

'Ove suce treba isključiti iz sudačke organizacije'

Nije ovo prvi put da Hrvatska zbog sudačkih previda ispada s nekog natjecanja, a Červar zahtjeva eliminaciju navedenih sudaca sa SP-a.

- Moram čestitati igračima. Oni su herojski odigrali. Toliko smo se trudili da ispravimo onu zadnju utakmicu, a ovo danas bila je jasna krađa. Bez potrebe je bilo igrati kad znamo što će se dogoditi. Unaprijed se zna pobjednik. Ove suce treba po meni odmah eliminirati iz sudačke organizacije - grmio je Červar.

Červar je zadovoljan igrom svojih izabranika.

- Što se tiče igre, moram reći da smo u prvom poluvremenu odigrali odličnu obranu, gotovo savršenu. Dečki su se homogenizirali. Taktički smo odigrali vrlo zrelo. Kakvo samo srce ima mladi Šipić. Šteta je uzeti dečkima ovo zadovoljstvo - rekao je Červar.

'Pokradeni smo'

- Pola utakmice smo igrali bez čovjeka u igri, to je bila krađa. A ovo odlučuje o putu na Olimpijadu. A olimpijska povelja kaže da smo svi u istom položaju - i veliki i mali. Danas nismo imali iste uvjete - rezonirao je ljutiti Červar.

Hrvatskoj još igra samo plasman među sedam ekipa koji osigurava kvalifikacije za Olimpijske igre. Na tom putu stoji sjajna Francuska koja je već potvrdila prolazak u polufinale Svjetskog prvenstva.

- Sada moramo ići dalje. Žao mi je zbog dečkiju. Oni su mladi i pak su trebali vidjeti da se njihov trud nagrađuje. Ja sam na kraju svoje karijere. Bio sam na 17 velikih natjecanja i odgovorno tvrdim da su nam ukrali tri velika natjecanja - neutješan je bio izbornik.

