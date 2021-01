Možda je korona virus obilježio 2020. godinu u drugom smislu, ali u sportskom ju je svakako obilježio rukomet. Mi smo u siječnju oduševili rukometni svijet, igrali smo najbolje, zaslužili smo i zlato. Neki ti ljudi kod nas ne mogu oprostiti uspjeh, kaže nam Lino Červar.

Mago di Umago vratio je Hrvatsku u finalu Europskog rukometnog prvenstva nakon deset godina. Španjolska je za dlaku slavila u finalu. Vratili su se "kauboji" doma sa srebrom.

- Kako sam samo ponosan bio. Naše je finale gledalo milijun i 700 tisuća gledatelja. Pazite, samo je 100.000 više gledalo nogometno finale protiv Francuske. Izluđivali smo ljude našim utakmicama na EP-u. Otišli smo tamo sa sedam debitanata i uzeli smo srebro. To je bio naš novi epski uspjeh - rekao je Červar.

Bio je svjetski prvak, olimpijski pobjednik, a u 2021. godini otići će s klupe reprezentacije. Posljednje natjecanje bit će mu Olimpijske igre. Povukao bi se 2020., ali Igre su odgođene.

- Želim u trenersku mirovinu otići kao pobjednik. Želim otići s olimpijskom medaljom - poručuje Lino, ali prvo Hrvatsku čeka Svjetsko prvenstvo u siječnju i kvalifikacije za Olimpijske igre.

Svjetsko prvenstvo igrat će se od 13. do 31. siječnja u Egiptu. Prva nam je skupina lagana, čekaju nas Katar, Japan i Angola, ali onda u drugom krugu slijedi jača skupina gdje će biti Danci. Dojam je da bi Hrvatska morala izboriti četvrtfinale, a onda...

- Pa mi smo jedini stalno u vrhu u posljednjih 17 godina. I Dancima i Francuzima su se znali dogoditi baš jako loši rezultati, ali mi smo uvijek pri vrhu. Ovo će biti SP na kojemu bi ključnu ulogu mogla igrati korona. Tko zna tko će biti u kakvom sastavu, a tamo ćemo imati testiranja svako dva dana. Čeprkat će igračima po nosu par puta tjedno, specifični će to biti uvjeti. Mi se, naravno, nadamo novom velikom rezultatu - rekao je Lino.

Na kvalifikacijskom turniru za Tokio čekat će nas domaćin Francuska, Portugal i Tunis. Dalje idu dva, bit će to još jedan težak izazov, ali prvo na pravi način treba odraditi SP.

Kako ste se Lino borili i borite protiv korone?

- Nisam je imao, teško mi je bilo vidjeti neke ljude s kojima sam dobar, koji su imali problema zbog toga. Teško mi je što ljudi umiru. Jako sam se pazio - kaže Červar i otkriva što je dovršavao posljednjih mjeseci.

- Posljednjih pet godina radim na jednom jedinstvenom, originalnom, nikad viđenom projektu. To je originalni projekt kako u sportu raditi s mlađim dobnim skupinama, od sedam do 18 godina. Može se koristiti i za, primjerice, košarku, ne samo za rukomet. To sad dovršavam, a prvi će taj okvirni program i plan dobiti PPD Zagreb. Tamo sam sad u ulozi savjetnika. Čovjek uči dok je živ, a ja sam se potrudio da napravim nešto jedinstveno u svijetu sporta kod nas. To će sigurno pomoći u budućnosti da i dalje razvijamo sjajne sportaše, ali sad od doslovno prvog susreta s loptom - kaže Lino.

Puno smo puta razgovarali s njim. Otkrio nam je neke "ekskluzive", ali nikad nije rekao tko je za njega najbolji rukometaš svih vremena.

- Kako zajeb... pitanje. Tražite me da biram između onih koji su me i koji su Hrvatsku odveli na tron, a tu je toliko veličina. Balić, Duvnjak, Metličić, Džomba. Nemoguće je to odabrati - zauzeo je stav Lino, a onda smo još jednom ponovili pitanje.

- Ako gledamo strane igrače, onda je sigurno među najvećima Nikola Karabatić. Ne mogu reći da je najveći, ali sigurno je u krugu najboljih. Eto, Karabatić je istinski as, ono što recimo Lionel Messi nije. On je samo medijski as - rekao je Lino i pojasnio:

- Maradona je recimo bio pobjednik, baš kao i Cristiano Ronaldo, baš kao Balić i Karabatić u rukometu, a Messi za mene to nije. Pa primio je s Barcelonom osam komada od Bayerna. Gdje je bio? Pa on je tada morao preuzeti odgovornost. Ronaldo je pobjednik, Messi je gubitnik. Da je on tako velik, onda bi s Argentinom bio svjetski prvak. Ronaldo je za mene veći, on uvijek zabije kad treba, lider je, istinski nogometni as, za razliku od Messija.