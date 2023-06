Lionel Messi nastavlja karijeru u Inter Miamiju! 'Stvarno sam se htio vratiti u Barcelonu...'

Leo Messi službeno je postao igrač Inter Miamija. Iako se pričalo o povratku u Barcelonu, sada je i službeno potpisao za klub iz MLS-a.

- Doista sam se htio vratiti u Barcelonu. Bio sam vrlo uzbuđen oko povratka, ali nakon što sam iskusio što sam iskusio kada sam otišao iz Barcelone, nisam htio da se ponovi isti slučaj. Nisam ponovno htio biti u situaciji gdje moram čekati što će see dogoditi i da moja budućnost ovisi od ruke do ruke. - rekao je Leo Messi i nastavio o Barceloni i opisao situaciju od prije dvije godine:

- Čuo sam da su morali prodavati igrače ili snižavati plaće igračima i istina je da nisam želio prolaziti kroz to. Bilo mi je jako teško. To je jedan od razloga zašto sam odabrao Inter Miami. To je bila vrlo ružna faza.

"Volio bih da sam se vratio u Barcelonu"

- Tada smo imali istu iluziju kao svake godine, počeli smo s treninzima, djeca su bila u školama i svojim rutinama. Kada je sve bilo spremno za potpisivanje, preko noći se to odjednom nije moglo realizirati. Rekli su mi da to nije moguće i da moram napustiti klub. Morao sam nabrzinu potražiti novi klub i prošao sam kroz mnoge teške stvari.

Messi je gotovo cijelo vrijeme boravka u Parizu žalio za Barcelonom.

- Morao sam s obitelji neko vrijeme živjeti u hotelu ovdje u Parizu. Moja djeca išla su u školu u Parizu dok su živjela u hotelu. Htio sam donijeti svoju odluku. Volio bih da sam se vratio u Barcelonu, ali nisam mogao. Također, trenutno sam u fazi gdje bih htio malo izaći iz javne pažnje, želim više misliti o obitelji.

Messi veliku važnost pridaju obitelji.

- Donio sam odluku da odem u Miami. Još nije sve dogovoreno, ostaju neke stvari, ali odlučio sam na taj korak. Ideja je bila ako ne vratim u Barcelonu, da ću napustiti Europu, maknuti od reflektora velikih stadiona i posvetiti se obitelji. - rekao je jedan od najboljih igrača u povijesti.

"Nisam bio sretan"

- U posljednje dvije godine nisam bio sretan, imao sam taj mjesec dana na SP-u Kataru koji je bio spektakularan, osvojili smo svjetsko prvenstvo, ali sve nakon toga bila je teška etapa za mene. Želim ponovo uživati u djeci, obitelju, u običnom danu...Želim imati malo mira.

Puno se spominjalo da je Messi u Inter otišao zbog novaca, ali je on to demantirao:

- Istina je da mi novac nikad nije bio problem ili prepreka. S Barcelonom nisam ni razgovarao o pojedinostima ugovora. Dobio sam prijedlog, ali to nije bio formalni, pismeni ili potpisani prijedlog. Nije bilo ničega jer nismo znali hoće li to uopće biti izvedivo ili ne. Bilo je tu namjere, ali nismo mogli napredovati u pregovorima. O novcu nismo ni razgovarali.

Odluku je donio zbog obitelji.

- Da je bitan novac, otišao bih u Saudijsku Arabiju. To mi se čini kao puno novca, ali moja odluka je donesena zbog obitelji, a ne zbog novca.