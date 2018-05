Lipa u Kijevu: Na finalu pjeva Britanka kosovskih korijena

Još nas samo malo dijeli od finala Lige prvaka koje će se održati 26. svibnja u Kijevu, a Uefa i Pepsi su donijeli odluku tko će zabavljati navijače Real Madrida i Liverpoola prije utakmice.

To će biti velika zvijezda britanske estrade, Dua Lipa (22). Rođena je u Velikoj Britaniji, a porijeklom je s Kosova. Također, postala je najmlađa pjevačica koja je došla do milijardu pregleda na YouTubeu, a to joj je donio hit "New Rules".

- Počašćena sam što sam dobila poziv za nastup na finalu Lige prvaka. To je prilika koja se dobiva jednom u životu. Ne mogu dočekati da zapjevam pred navijačima i budem dio tako velikog događaja. Planiram napraviti nevjerojatan show - rekla je Dua Lipa, koja će izvesti pjesme "IDGAF" i "New Rules".

- Uzbuđeni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu Dua Lipi u Kijev. Njezina energija će pružiti publici fantastičnu izvedbu nekoliko trenutaka prije početka sjajne utakmice - rekao je Guy-Laurent Epstein, marketinški direktor Uefe.

- Brend koji sudjeluje i u glazbi i u sportu daje strast i ljubav fanovima da uživaju u igri kao nikad prije dovođenjem jedne od najpopularnijih glazbenica na jedan od najvećih sportskih događaja u svijetu - rekla je Natalia Filippociants, marketinška direktorica Pepsija.

Veliko finale je na rasporedu 26. svibnja, a snage će odmjeriti Real Madrid i Liverpool.