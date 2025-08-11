Livaja i Rebić zajedno su pratili pobjedu Hajduka. Napokon im je završilo 'hlađenje' u HNL-u

Hajduk je u drugom kolu HNL-a došao i do druge pobjede i to opet bez Marka Livaje. Na Poljudu su "bili" srušili Goricu 2-0. a golove su iz dva penala zabili Yassine Benrahou i Michele Šego. Gorica je bila i s igračem manje jer je Elvir Duraković zaradio crveni karton. Također, Hajduk je igrao i bez Ante Rebića, koji je također bio pod suspenzijom.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako nisu mogli igrati, Livaja i Rebić su s tribina gledali novu pobjedu svog kluba. Podsjetimo, Livaja je morao odraditi dvije utakmicu suspenzije kao kaznu za pokazivanje srednjeg prsta Armadi prošle sezone, a Hajduk je odlično riješio prepreke bez svog najboljeg igrača te je, uz Dinamo, osvojio maksimalnih šest bodova iz prva dva kola.

Rebić je također pod suspenzijom jer je, igrajući za talijanski Lecce, napao i vrijeđao suca te je i on dobio dvije utakmice zabrane koje je morao odvratit na početku HNL-sezone. Sada su obojica "čisti" i Hajduk će sada u punom sastavu krenuti po dugo očekivanu titulu, a očekuje ih još i borba za ulazak u Konferencijsku ligu.