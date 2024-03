'Livaja igra s jednom nogom, a koja je uopće uloga Brekala?'

Dinamo je opet posrnuo, izgubio je korak remijem u Osijeku, dok su Hajduk i Rijeka teško riješili svoje prepreke, no ipak su osvojili tri boda protiv Istre i Varaždina. Luda bitka za naslov se nastavlja, koeficijenti na kladionicama su se promijenili, ali Dinamo je i dalje favorit. Premda zaostaje četiri boda za Hajdukom i pet za Rijekom, uz utakmicu manje. Tečaj da će Dinamo biti prvak je 2,5, na Hajduk 2,7, a na Rijeku 3.

- Sopić je studiozan i za prekide ima puno varijanti, što mu je i sad donijelo pobjedu. Janković i Fruk jako im fale, oni imaju ideju, udarac, pas iznenađenja… Mitrović je zabio kao da je najbolji napadač na svijetu. Kad se boriš za prvaka, moraš ovako dobivati utakmice, ne može uvijek biti lijepa igra - rekao je o lideru prvenstva Tomislav Ivković (63) u HTV-ovoj emisiji "Stadion".

Hajduk je Krovinovićevim golom s 1-0 srušio Istru pred više od 18.000 gledatelja.

Hajduk nije u formi, ne igra

- Hajduk već četiri-pet utakmica u kontinuitetu, osim drugo poluvrijeme u Kupu protiv Varaždina, nije u formi, ne igra nogomet, ne djeluje opasno i sva moć koju mu daje publika čini se kao da im je veliki problem. Jer nemaš kvalitetne igrače koji bi bili vođe i da momčad iskoristi tu podršku - rekao je Ivković.

Josipa Brekala trener Karoglan izvadio je u poluvremenu. Najzvučnije zimsko pojačanje još ne daje ono što se od njega očekuje.

Foto: HRT/Screenshot

- Zanima me što on uopće igra! Lijevo krilo, špicu, desno? Nije mi jasno. Osim ako mu trener kaže da luta terenom, ali to je nepotrebno jer onda ne dođe u situaciju da probije, centrira, zabije, a kad uđe u sredinu, sve je zatvoreno. Previše očekujemo od njega, a on bi htio sve, ali treba mu mirnoće i usmjeriti ga kako da igra.

Hajdukovi su navijači barem dočekali da je Filip Krovinović proigrao.

Sahiti oscilira, Dajaku uvijek dobar

- Digao se kad je počeo igrati na poziciji 'osmice' polulijevo, tu se najbolje osjeća.

A napadački dio momčadi?

- Dajaku je uvijek kad uđe dobar, dok Sahiti ima strahovite oscilacije. A Livaja igra s jednom nogom. Žrtvuje se za momčad, fizički i trkački ga nema, jako malo sudjeluje u igri trkački, a svaka lopta koju primi ima smisla. Ne može sam sebi odigravati, treba mu netko da njemu da loptu jer zna zabiti.

I zaključno o Hajduku:

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ne može se zadovoljiti s 10-15 minuta dobre igre po utakmici. Mora imati glavu i rep, a nema ih. Hajduk mora igrati i stvarati šanse.

Dinamov remi u Osijeku nije ga razočarao.

Hoxha i Kaneko su se skrivali

- To je razlika između Dinama i drugih: da Dinamo ima kvalitetu i uvijek netko može ući i zabiti. Dinamo je dobro izgledao na početku, Petković je imao šansu koju je trebao zabiti, a onda je Osijek počeo igrati i može žaliti za pobjedom. Bukvić je napravio fantastičan potez i ne možeš kriviti nikoga tko ga je čuvao, ovaj je naprosto bio veći majstor od Theophilea. Hoxhu i Kaneka nije krenulo pa su se skrivali, bili statični, Jurišić me iznenadio kako je odigrao, Kaneka nismo vidjeli. Hoxha je nešto probavao, ali nije uspio, ni Sučić nije bio na nivou… Ali pokazali su karakter i vjeru i osvojili bod. Osijek? Ni približno ne igra u gostima dobro kao kod kuće.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osvrnuo se Ivković i na aferu VARgate:

- Nije Hrvatska izuzetak, ja sam igrao u Portugalu, Španjolskoj, Austriji, u svim ligama ima pritužbi na suce. Prije je suđenje bilo lošije, tendenciozno, danas je ipak poštenije. Griješe suci, ali ne namjerno, nego neki suci naprosto loše čitaju igru i procjenjuju. A klubovi, igrači i treneri se nekad ne ponašaju kako treba.