HEROJ 'BILIH'

Livaja nakon pobjede u derbiju: 'Sretan sam što sam pomogao momčadi. Žuti? Sudac je mlad'

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i imali kontrolu, a zasluženo smo pobijedili. Nismo imali pravi način za izaći prvih 20 minuta u prvom i drugom dijelu, ali smo na kraju zasluženo uzeli tri boda, rekao je Livaja

Hajduk je u četvrtom kolu pobijedio Osijek na Opus Areni. Marko Livaja bio je prvo ime susreta, zabio je gol i asistirao Šegi za ukupnih 2-0. Ostao je tako Hajduk "uz bok" Dinamu te su nakon četiri kola i dalje stopostotni. Za MAXSport utakmicu je komentirao upravo glavni junak Hajduka.

- Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i imali kontrolu, a zasluženo smo pobijedili. Nismo imali pravi način za izaći prvih 20 minuta u prvom i drugom dijelu, ali smo na kraju zasluženo uzeli tri boda.. Mladi smo, imali smo turbulentno razdoblje na početku sezone, ali ćemo samo rasti - rekao je, pa je komentirao svoj nastup:

- Napadač živi od gola i drago mi je što sam pomogao momčadi. Drago mi je da smo pobijedili, čeka nas derbi i nadamo se da ćemo pobijediti Rijeku. igramo doma i ići ćemo po sva tri boda.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Komentirao je i žuti karton koji je dobio.

- Žuti? Sudac je mlad, ne znam što se dogodilo. Čekao sam Karačića, to sam mu rekao, a onda sam dobio žuti karton. Nema veze, to je bila njegova odluka - rekao je pa se osvrnuo na Rijeku:

- Oni su jako dobra momčad, pokazali su da su dobri protiv PAOK-a i da znaju igrati protiv dobrih momčadi. Biit će to teška utakmica, imaju Fruka koji može riješiti utakmice, ali igramo dobro i idemo po tri boda.

