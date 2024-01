Livaja ozbiljno ozlijedio gležanj. Evo koliko će morati pauzirati...

U sudačkoj nadoknadi derbija Hajduka i Rijeke (1-2) Marko Livaja nezgodno se dočekao na desnu nogu i ostao ležati. Odmah se vidjelo da to nije bezazlena ozljeda jer je imao bolnu grimasu na licu dok mu je liječnička služba probala pomoći, a više od 30.000 gledatelja na stadionu to je shvatilo kad su ga dvojica morala otpratiti do klupe za rezerve jer nije mogao normalno hodati.

- Livaja ima problem sa zglobom, izgleda ozbiljno - rekao je trener Mislav Karoglan nakon utakmice, a prva dijagnoza nije najbolja.

Naime, kapetan Hajduka teže je ozlijedio gležanj. Prognoza govori kako najmanje dva tjedna neće moći trenirati, ali više bi se trebalo znati nakon dodatnih pretraga u ponedjeljak.

Koje će utakmice propustiti Livaja?

Hajduk s Livajom i bez njega nije ista momčad, dovoljno je pogledati rezultate utakmica u kojima Marko nije bio na terenu otkako je stigao na Poljud u veljači 2021. Bilo ih je osam, među kojima je i bolno ispadanje iz Europe u Kazahstanu, a "bili" su u njima pobijedili tek dvaput, četvrtoligaša Tehničara iz Cvetkovca u Kupu (5-1) i jesenas Rudeša u HNL-u (1-0).

Potvrde li se prognoze o dvotjednoj pauzi, Livaja neće moći igrati za Hajduk u derbiju protiv Osijeka u gostima idući tjedan, kao i Slaven Belupa kući. Nakon toga momčadi Mislava Karoglana dolazi gostovanje kod Rudeša pa Varaždina u HNL-u do kraja veljače, a točno za mjesec dana na Poljudu će u četvrtfinalu Kupa dočekati Varaždin.

Kako je Hajduk prolazio bez Livaje?