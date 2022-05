Livaja se izjednačio s legendom Hajduka, on ga ishvalio: Čudo je, kao da pleše s loptom...

Marko Livaja izjednačio je apsolutni rekord Hajduka po broju postignutih golova u jednom prvenstvu, u sezoni 1984./'85. Zlatko Vujović je u 34 nastupa zabio 25 golova a Livaja je u tekućem prvenstvu zabio jednako toliko u 32 nastupa i u preostala dva kola protiv Istre i Dinama imat će priliku ispisati povijest.

- Meni je drago da je Marko izjednačio moj rekord, a nadam se da će me i prestići. Ja ću neskromno reći da je nekad bilo teže i da bi ondašnjih 25 golova vrijedilo kao danas 30 ili 35, ali gol je gol i tu se nema što dodati. Marko je zaslužio svojim igrama taj rekord i nadam se da će Hajduku donijeti i trofej ove sezone – kazao nam je Zlatko Vujović, koji je u sezoni kad je oborio rekord s Hajdukom osvojio drugo mjesto.

- Mi smo bili drugi iza Sarajeva, nadam se da će ovaj Hajduk biti prvi, naravno ako mu se ukaže prilika i ako Dinamo prospe bodove u Šibeniku. Ta je utakmica ključna, jer po meni, ako se bude odlučivalo u zadnjem kolu u Zagrebu, Hajduk će pobijediti Dinamo u Maksimiru. Hajduk je u naletu, u formi, za razliku od Dinama koji po meni nije ništa pokazao u zadnje vrijeme, provlačili su se i stigli do prilike da osvoje naslov prvaka. Ovo je najslabiji Dinamo u zadnjih desetak godina i Hajduk je sam kriv što nije nekim ranijim pobjedama u Puli i Koprivnici već osigurao naslov prvaka – kaže legendarni strijelac.

Iako su sada aktualne usporedbe Vujovića i Livaju, oni nisu ni izbliza isti igrač, čak ni slični. Zlatko je bio brzanac, centarfor koji je bježao suparničkim obranama i zabijao, dok je Livaja i golgeter, i asistent, i organizator igre... Kompletan paket, i kao takvoga ga je teško usporediti s Vujovićem, ali i bilo kim drugim u novijoj povijesti Hajduka.

- Ono što Livaju razlikuje od svih ostalih je da se on zabavlja na terenu, on se igra s loptom, on se igra nogometa, njemu je sve što napravi toliko spontano i bez napora da je to fantastično. A takvi su igrači najbolji. Jedinstveni, nitko ne zna što će napraviti i zbog toga ih je teško za čuvati. Mene on igrom i tehnikom jako podsjeća na Juricu Jerkovića, jednako su lepršavi s loptom, ali opet Jure nije zabijao toliko golova kao Livaja. Možda bi bilo najpoštenije kazati da je Livaja jedinstven i da ga je nemoguće usporediti s nekim prije njega.

Jedan detalj Livajine igre posebno fascinira Vujovića.

- Uživam ga gledati, kako god mu dodaju loptu, pa čak i u nemogućim situacijama, ona mu se zalijepi za nogu, a golove ne zabija na silu, nego tehnički. Dovoljno je pogledati drugi gol na Rujevici, koliko mirnoće, hladnokrvnosti, koliko je to tehnički moćno izgledalo da vam se čini kako to svatko može... U takvoj situaciji većina napadača bi opalila svom snagom, ali ne i Livaja, on je gađao i pogodio točno tamo gdje je gađao, hladnokrvno i bez panike...

Najveća zamjerka na Livajinu igru je manjak trke, no Vujoviću, koji je bio poznat upravo po velikoj količini trke i velikoj brzini, to uopće nije važno.

- Možda Livaja i nema brzinu na duže staze, ali dovoljno je brz da u tih 10-15 metara pobjegne suparniku jer mu to omogućava i superiorna tehnika. On je trči s loptom, on s njom pleše, lopta mu se lijepi za nogu, i moj dojam je da je on brži s loptom u nogama nego bez nje. A to mogu samo najveći majstori. A što se tiče trke, on trči točno onoliko koliko mu je potrebno. Zna što može i točno to i radi. Uostalom, brojke najbolje pokazuju da to što radi radi izvanredno... - kaže Vujović i dodaje:

- Neki postavljaju pitanje i golova s bijele točke, ali i oni se računaju, pogotovo što je Livaja superioran izvođač koji nijednom nije promašio. Njegovo dovođenje bio je najbolji potez kluba u tko zna koliko vremena i on je najzaslužniji za sve što se događa. Ovo je nešto fantastično i nadam se da će imati lijep kraj s trofejem ili trofejima u rukama na kraju sezone. Ovo je Hajduk koji svi želimo gledati.

Vujović nam je kazao i da Livaju nije sreo odavno.

- Davno je bilo kad smo se zadnji put vidjeli i popričali, pozdravili smo se par puta u prolazu... Kad ga vidim sljedeći put čestitat ću mu na igri i golovima, a nadam se i na osvojenom trofeju. Zaslužio ga je...

Jedan detalji iz Hajdukove povijesti zaslužuje da ga se dodatno pojasni. Naime, pojavila se informacija da je Leo Lemešić u sezoni 1935. godine postigao 26 golova, no taj podatak treba uzeti s rezervom. Naime, kako se klubovi godinu ranije nisu mogli dogovoriti oko formata natjecanja, odigrale su se 1934. godine kvalifikacije, u kojima je Lemešić zabio 8 golova, a onda u prvenstvu 1935. još 18, ukupno dakle 26. No ma koliko tih 26 golova u 23 nastupa bili sjajno ostvarenje, ipak su to bila dva različita natjecanja u dvije različite godine...

