Livaja stao uz Vuškovića. U ovome je prošetao Splitom

Hrvatski nogometaš Mario Vušković živi najteže dane karijere. Međunarodni sportski sud suspendirao ga je do jeseni 2026. godine zbog pada na doping testu. Podsjetimo, bivši član Hajduka bio je na dva testa pozitivan na eritropoetin, lijek koji je zabranjen u sportu i regulira stvaranje eritrocita, odnosno crvenih krvnih stanica kako bi na sebe mogle vezati što više kisika i time pospješiti mogućnosti onoga tko ih koristi.

Pokretanje videa... 00:58 Mario Vušković ne smije igrati do 24. godine, evo koje su mu još mogućnosti preostale... | Video: 24sata/Video

DFB je prvotno suspendirao hrvatskog nogometaša na dvije godine, ali on se žalio na Međunarodnom sportskom sudu (CAS) gdje se nadao da će dokazati svoju nevinost. Žalila se i suprotna strana i tražila četiri godine kazne, a nažalost, na kraju je to i dobila. Šokiralo je to samog Vuškovića koji se nadao da je uspio na svjedočenju dokazati da se nije namjerno dopingirao, kao i njegov HSV koji je ostao bez važnog igrača na još dvije godine. Unatoč teškoj situaciji, klub je stao uz njega, a podržao ga je i njegov Hajduk iz kojeg je otišao u ljeto 2021. godine.

Nisu zaboravili na njega ni bivši suigrači s Poljuda. Marko Livaja je prošetao Splitom u posebnoj majici na kojoj je nalijepio 44, broj kojeg nosi Vušković. Dao mu je do znanja da je uz njega u ovoj teškoj situaciji.

Foto: Instagram

- Jučer sam primio ovu frustrirajuću i nevjerojatnu odluku koja nema nikakve veze sa stvarnošću. Valjda živimo u svijetu gdje istina i pravda više ništa ne znače. Zato želim poslati poruku onima koji su odlučili ugroziti cijeli moj život: Nisam učinio ništa loše i neću se prestati boriti dok ne dokažem svoju nevinost. Možete biti uvjereni da ću uspjeti i vratiti se jači nego ikada. Također želim od srca zahvaliti svima koji su mi bili podrška u ovim teškim trenucima - oglasio se Mario Vušković prije nekoliko dana na društvenim mrežama.

Utakmica četvrtfinala Europskog U21 prvesntva između Španjolske i Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL