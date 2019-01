Livaković radi s trenerom čije metode koristi i Manuel Neuer

Dominik Livaković već trenira punim intenzitetom. Pripreme Dinama kreću u subotu (5. siječnja), no reprezentativni vratar odlučio je skratiti godišnji odmor, pa što spremniji dočekati prve treninge Nenada Bjelice. Dinamov čuvar mreže već danima radi pod paskom legendarnog Dede Nježića, trenera vratara u NK Zagreb koji je puno utjecao na karijeru modre 'jedinice.

Željko Nježić, poznatiji kao Deda, utjecajan je u golmanskom svijetu. Njegove vježbe koje su dostupne i na Youtubeu rade i planetarno poznati golmani poput njemačkog reprezentativca Manuela Neuera.

- U subotu mi počinju pripreme za nastavak sezone pa sam svratio malo do Dede kako bi što spremniji dočekao pripreme. On me puno naučio tijekom mog boravka u NK Zagreb i zahvalan sam mu na tome što je uradio za mene - rekao je kratko Dominik Livaković koji je i na društvenim mrežama stavio sliku sa svojim trenerom Dedom Nježićem.

Nenad Bjelica u subotu će odraditi prozivku, na prvom treningu Dinama ne bi trebalo biti novih lica, tek pokoji junior (Horkaš, Marin, Šutalo, Gjira, Baturina, Ćuže, Franjić...) koji će dobiti priliku za dokazivanje u seniorskoj momčadi. Trener Dinama neke će dodatno nagraditi, te ih odvesti na pripreme koje će modri od 10. do 26. siječnja odraditi u turskom Beleku.