Livaković: Ronalda i Mbappea proučavat ću ipak malo dulje nego napadače iz HNL klubova

Penale branim na osjećaj, dodao je Livi, a Pašalić tvrdi da nema traume iz Portugala: 'Atalanta igra specifično i ne mogu je usporediti ni s jednom momčadi, pa tako ni reprezentacijom. Pa ja sam ondje igrao i napadača!'

<p>Radujem se novim prilikama. Nestrpljiv sam vidjeti što i koliko mogu dati reprezentaciji. Volio bih dobre igre u klubu preslikati u reprezentaciji, napraviti nešto dobro među "vatrenima", baš kao što sam to prošle sezone činio u Atalanti, kaže <strong>Mario Pašalić</strong>.</p><p>Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije nedavno je u Lisabonu u dresu Atalante protiv PSG-a u četvrtfinalu Lige prvaka odigrao “utakmicu za infarkt”. Zahvaljujući njegovu pogotku momčad iz Bergama bila je na pragu polufinala, ali PSG je u zadnjim minutama golovima <strong>Marquinhosa</strong> i Choupo-Motinga preokrenuo i pobijedio 2-1.</p><p>- Trauma u Portugalu? Ne bih rekao. Nije lijep osjećaj izgubiti utakmicu na takav način, ali ne bih to nazvao traumom. Naravno da mi se na spomen Portugala misli vrate na tu utakmicu, ali ovo je potpuno drukčija situacija. Igram s hrvatskom reprezentacijom, okolnosti se značajno razlikuju - kaže Pašalić, koji je u Lisabonu zaslužio trenerovo povjerenje od prve minute, a u nastavku utakmice bio jedan od najboljih igrača Atalante.</p><p>U odsustvu <strong>Luke Modrića</strong> i Ivana Rakitića Pašalić se nameće kao jedno od rješenja u veznom redu za predstojeće ispite u Ligi nacija protiv Portugala i Francuske.</p><p>- Vidjet ćemo, imamo još nekoliko dana za pripremu. Što se tiče mog angažmana, izbornik odlučuje. Ako budem konkurirao za utakmicu, spreman sam ispuniti sve njegove zahtjeve.</p><p>Uspoređivati Pašalićevu ulogu u klubu i reprezentaciji nezahvalno je jer Atalanta gaji specifičan stil igre.</p><p>- Teško mi je Atalantu uspoređivati s bilo kojom drugom momčadi, pogotovo s reprezentacijom, jer doista igramo specifičan nogomet. Uostalom, u klubu nisam imao jednu, nego više uloga. Igrao sam praktično sve pozicije u veznom redu, čak i u vrhu napada. Dakle, teško je to uspoređivati, pogotovo što sam u reprezentaciji u igru uglavnom ulazio s klupe.</p><p>Pašaliću se u razdoblju što slijedi u svakom slučaju pruža prilika ostaviti dublji pečat u reprezentaciji.<br/> <br/> - Radujem se novim prilikama. Nestrpljiv sam vidjeti što i koliko mogu dati reprezentaciji. Volio bih dobre igre u klubu preslikati u reprezentaciji, napraviti nešto dobro među "vatrenima", baš kao što sam to prošle sezone činio u Atalanti. Cilj mi je standardizirati se u reprezentaciji i postati njezin bitan faktor, baš kao što je to slučaj u klubu. Vidjet ćemo što donosi budućnost, hrvatska reprezentacija u veznom redu još uvijek ima puno klasnih, vrhunskih igrača, ali uvjeren sam da će doći i moje vrijeme.</p><p>I Mario je oduševljen dizajnom <a href="https://www.24sata.hr/sport/pogledajte-ih-sve-koji-vam-je-najljepsi-dres-hrvata-u-povijesti-713855">novih dresova hrvatske reprezentacije</a>.</p><p>- Dresove još nisam vidio uživo, ali po fotografijama, jako mi se sviđaju. Tradicionalni naši kvadrati, koji su uvijek bili i ostali pun pogodak.</p><p><strong>Dominik Livaković</strong> nije mogao poželjeti bolji početak sezone. Prvi golman hrvatske reprezentacije brani u vrhunskoj formi, uostalom jedan je od najzaslužnijih za dobre rezultate Dinama, koji je, zahvaljujućim sjajnim intervencijama jedinice "vatrenih", uspješno preskočio prvu europsku prepreku.</p><p>- S Dinamom sam imao dvije jako teške utakmice, bilo je jako puno posla, jedanaesteraca pogotovo, ha, ha, ha… S reprezentacijom me očekuju utakmice protiv europskih i svjetskih prvaka, neće biti lako, ali idemo korak po korak, vjerujem da će sve biti dobro - kaže Dominik, pred kojim je tim veći izazov u Portu i Parizu uzme li se u obzir činjenica da ga u razmaku od samo nekoliko dana čekaju izravna sučeljavanja s velikim napadačima, poput <strong>Cristiana Ronalda</strong> i Kyliana Mbappea.</p><p>- Naravno da će doživljaj biti puno jači u odnosu na HNL. Što se tiče priprema, ionako prije svake utakmice pogledam snimke protivničkih igrača i napadača. U slučaju Ronalda i Mbappea njihove snimke pogledat ću malo duže nego što to činim kad su u pitanju napadači iz HNL-a, ali, općenito govoreći, moja priprema za te utakmice bit će vrlo slična onim uobičajenim.</p><p>Dominik još odolijeva zovu inozemne karijere, za razliku od reprezentativnih kolega vratara koji su nogometnu sreću pronašli izvan Hrvatske.</p><p>- Idem li stopama <strong>Dražena Ladića</strong>? Kao prvo, jako cijenim Dražena Ladića i sve što je napravio za Dinamo i hrvatsku reprezentaciju, a kad je u pitanju moj inozemni angažman… Ako i kada se dogodi interes određenog kluba, najvažnije će biti da tamo budem prvi vratar. To će biti presudno.</p><p>Livaković je prošloga ljeta odbio Montpellier pa uoči predstojeće utakmice s Francuzima ima dodatni motiv dokazati da je vrijedan ponuda najvećih francuskih klubova.</p><p>- Istina, postojala je dobra ponuda iz Montpelliera, ali smatram da sam napravio dobar potez što sam ostao u Dinamu. Igrali smo Ligu prvaka, sezona je bila jako dobra. Međutim, naravno da je svaka utakmica novo dokazivanje, u klubu i reprezentaciji, susreti protiv europskih i svjetskih prvaka veliki su motiv.</p><p>Iz perspektive igrača koji se vrlo mlad izborio za poziciju prvoga vratara "vatrenih", Dominik je itekako pozvan dati savjet Mariju Pašaliću, koji čeka svoju prvu pravu priliku u reprezentaciji.</p><p>- Naravno da smo mi mlađi igrači u prvom redu izuzetno sretni što smo u društvu igrača poput Modrića, Rakitića, Perišića, Vide, Lovrena… Samo treba biti strpljiv i s vremenom će sve doći na svoje.</p><p>Livaković je u posljednjih nekoliko utakmica bio posebno inspiriran kad su u pitanju jedanaesterci. Koja je tajna uspjeha kod obrane udaraca s bijele točke?</p><p>- Istina, krenulo me u posljednjih tjedan dana, ha, ha, ha… Ne, nisam imao neku posebnu inspiraciju, u pitanju je osjećaj - zaključio je Livaković.</p><p>Dominik je, kao uostalom i ostatak momčadi, oduševljen novim dresovima.</p><p>- Dresovi su predivni, to je već postala naša tradicija. Dresovi hrvatske reprezentacije su najljepši na svijetu. Da bih riječ rekao…, istaknuo je Livaković.</p>