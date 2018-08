Livaković: Već sam zaboravio kakav je osjećaj stajati na golu

Dinamo je nastavio pobjednički niz, u Maksimiru je u sklopu 3. kola HNL-a "pao" Slaven Belupo (2-1).

Nenad Bjelica je odmarao većinu prvotimaca, priliku su dobili igrači iz drugog plana, na kraju je i iskoristili. Pogotovo se to odnosi na Damiena Kadziora i Ivana Šunjića koji su se najviše dopali. Na modra vrata vratio se i Dominik Livaković ...

- Hvala Bogu, vratio sam se pobjedom. Nisam branio gotovo tri mjeseca, već sam zaboravio kakav je to osjećaj. I kakav je? Ma najbolji na svijetu! Odigrali smo jako dobru utakmicu sve do kraja, ipak nam se ne smije događati onakav pad u završnici susreta. Moramo ju držati do kraja utakmice, sada smo primili gol u 90. minuti, a onda se u tri-četiri minute nadoknade uvijek može nešto dogoditi - rekao je Dominik Livaković, pa nastavio:

- Slaven Belupo je ozbiljna momčad, pa oni su se i u prva dva prvenstvena dvoboja sezone vraćali nakon rezultatskog hendikepa. Bili smo svjesni toga, znali da moramo biti pravi kako bi utakmicu mirno priveli kraju. Ipak, uzeli smo ta tri boda, a to je najvažnije. Sada idemo dalje, korak po korak. Slijedi Astana, pa se onda opet okrećemo prvenstvu.

U svom povratku niste uspjeli sačuvati mrežu čistom...

- Ma to mi je najviše žao, zato sam i poludio. To su zadnje minute utakmice, tu moramo biti koncentriraniji. A neću ni pričati koliko to može biti opasno na višem nivou, pa i europskim utakmicama koje nam slijede. Ali opet, nisam ja bitan, nije bitno primam li ja golove, uvijek je najvažnija momčad.

Dino Perić odradio je solidnu utakmicu...

- Možemo ovo nazvati odrađivanjem posla, brzo smo zabili gol-dva, riješili utakmicu. Prvo poluvrijeme smo bili na visini, u drugom se ipak malo previše opustili. Dobro je završilo, ali ne smijemo tako primati golove u završnici. Srećom, do kraja nije bilo panike, oni su nam iz jedne prilike zabili jedan gol - rekao je Perić, pa se okrenuo situaciji u kojoj su gosti nakon njegovog povlačenja Jelića tražili najstrožu kaznu:

- Ma ne može to biti penal. Što onda stoperi više ne smiju ni disati pored napadača u kaznenom prostoru?! Bilo je povlačenja s obje strane, ja sam njega, on je mene, ali ako je napadač Slaven Belupa pao zbog mog potezanja onda stvarno... To nije penal.

Jedan od boljih igrača u gostujućim redovima bio je i strijelac Bruno Bogojević :

- Prvo poluvrijeme nismo dobro stajali niti nešto više zaslužili, ali smo u drugom odigrali puno bolje, uspjeli malo namučiti Dinamo. Moj gol? Da, ispalo je jako atraktivno, sretan sam zbog toga, ali mi se kući vraćamo poraženi. To je puno bitnije - završio je Bogojević.